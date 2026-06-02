عرض رسمي من الشمال القطري لضم محمد علي بن رمضان من الأهلي

كشفت مصادر أن نادي الشمال القطري تقدم بعرض رسمي إلى الأهلي للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، في صفقة مستقلة عن عودة أكرم توفيق.

كشف الإعلامي أحمد جلال عن تقدم نادي الشمال القطري بطلب رسمي إلى النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان خلال فترة ال انتقالات المقبلة.

وأفاد جلال عبر صفحته على فيسبوك أن المفاوضات مستقلة تماماً عن أي ترتيبات تخص عودة أكرم توفيق إلى الأهلي، مشيراً إلى أن النادي القطري يرغب في الحصول على خدمات لاعب الوسط التونسي بشكل مباشر. ويأتي هذا الاهتمام بعد المستويات المميزة التي قدمها محمد علي بن رمضان مع النادي الأهلي ومنتخب تونس، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية العربية.

من جانبه، أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت أن النادي الأهلي تلقى بالفعل عرضاً رسمياً من نادي الشمال القطري، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: تقارير.. الشمال القطري يطلب بشكل رسمي التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان ويخاطب الأهلي لمعرفة طلباته المادية للاستغناء عن اللاعب. ويرتبط بن رمضان بعقد مع الأهلي يمتد لموسمين مقبلين، مما يمنح النادي المصري موقفاً تفاوضياً قوياً.

ومن المتوقع أن تحسم إدارة الأهلي موقفها النهائي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حاجة الفريق للحفاظ على العناصر الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد والمنافسات القارية والمحلية. ويعد محمد علي بن رمضان أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري المصري الممتاز، حيث انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادماً من نادي الترجي التونسي، ونجح في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية بفضل قدراته الفنية العالية وروحه القتالية.

كما أنه عنصر مهم في منتخب تونس، حيث شارك مع نسور قرطاج في بطولات إفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم. وفي حال إتمام الصفقة، سيكون بن رمضان إضافة قوية لنادي الشمال القطري الذي يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين استعداداً للموسم الجديد. وسيكون على الأهلي اتخاذ قرار صعب بين الاستفادة المالية من العرض أو الاحتفاظ بخدمات اللاعب في ظل المنافسة الشرسة على الألقاب





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