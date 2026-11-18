المهرجان الدولي للسينما بالقاهرة يعرض برنامج بانوراما الفيلم المصري القصير بدار الأوبرا المصرية، يتضمن خمسة أفلام تركز على قضايا إنسانية واجتماعية معاصرة.

تستقبل دار الأوبرا المصرية الجمهور غداً الخميس، ضمن فعاليات الدورة الـ47 ل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يعرض برنامج "بانوراما الفيلم المصري القصير" على المسرح الكبير. ينطلق العرض في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويقدم للجمهور مجموعة مختارة من الأعمال السينمائية المصرية التي تعكس تنوعاً فنياً وموضوعياً مميزاً في المشهد الفني الحالي.

تفاصيل برنامج بانوراما الأفلام القصيرة

يستغرق البرنامج مدة زمنية تبلغ 91 دقيقة، ويعرض خمسة أفلام مصرية تتنوع بين النوعين الروائي والوثائقي. تطرح هذه الأفلام موضوعات عميقة تتعلق بالعلاقات الأسرية والذاكرة والفقد، بالإضافة إلى الرغبة في الرحيل ومواجهة الماضي. كما ترصد المواقف الإنسانية والاجتماعية التي تبرز تحولات الشخصيات في سياقات مختلفة وواقعية.

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يُعد هذا العرض فرصة نادرة لمتابعة إبداعات صناع السينما الشبابين في مصر، حيث يقدم المهرجان منصة مهمة لتسليط الضوء على التجارب الجديدة. يعزز المهرجان الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، ويواصل دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والأنشطة المهنية المتخصصة التي يقام سنوياً تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

أفلام تتناول الألم والذاكرة والعلاقات الأسرية

يفتح البرنامج باب العرض مع فيلم "فسحة ماما" للمخرجين ماريان حنا وكريستين حنا، وهو عمل وثائقي مصري من عام 2026، وطوله 16 دقيقة. يتناول الفيلم رحلة شقيقتين مع والدتهما في نزهات قصيرة بهدف منحها بعض البهجة التي غابت عنها لفترة طويلة. من خلال ألبوم الصور القديمة، تتكشف آلام الماضي والمشاعر المعقدة المرتبطة بأمومة أثقلها القلق والاكتئاب.

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يتناول فيلم "سيبيرن" للمخرجة إيمان الطوخي قصة لينا، البالغة من العمر 14 عامًا، التي تعمل مع والدها في مركز للغوص بالغردقة. هذا العمل الروائي، الذي صدر عام 2026 ويدوم 16 دقيقة، يُترجم الصوتان فيه بالعربية والروسية. حين تنشأ رابطة بين لينا وإحدى النزيلات، يجدان نفسيهما أمام ضرورة مواجهة خسارة عائلية ظلت دفينة لفترة طويلة.

كما يعرض فيلم "شكرًا، باي، بحبك" للمخرجة زينة بلاسي قصة يمنى التي تخطط بهدوء لمغادرة مصر في فيلم وثائقي مدته 13 دقيقة من عام 2026. تشارك يمنى هذا السر مع شقيقتها زينة فقط، لكن استعادة الذكريات المؤلمة لمحاولتها الأولى للرحيل يفرض على الماضي ثقله، مهددًا بتكرار التجربة والصعوبات السابقة.

مواقف إنسانية وسياقات عالمية ومحلية

يواصل المعرض الفني بتنوعه بتقديم فيلم "عطلة في تيبليتسه" للمخرج بيشوي قلدس، وهو عمل روائي مشترك بين مصر والتشيك، صدر عام 2026 ويدوم 25 دقيقة. يتتبع الفيلم قصة سامح الذي يصل برفقة عائلته لقضاء عطلة في مدينة تيبليتسه التشيكية. تُعرف هذه المدينة بكونها مقصدًا لآلاف الزوار العرب، لكن سامح يجد نفسه محاصرًا بشعور متزايد بالعبثية وسط الأجواء السياحية.

يُختتم البرنامج بفيلم "مشوار صغير" الذي تدور أحداثه في القاهرة بعد الثورة، في عمل روائي مدته 21 دقيقة من عام 2026. يختطف طالب مرفه على يد سائق والده وشريكه، وخلال رحلة قسرية عبر الريف برفقة مدمنين، تتداعى خطط الفدية وتتبدل الولاءات. يقدم الفيلم رؤية من الكوميديا السوداء التي تعكس تعقيدات الوضع الاجتماعي والسياسي.

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أهمية المهرجان في دعم الصناعة السينمائية

يُعد المهرجان الدولي للسينما بالقاهرة أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وإفريقيا، تأسس عام 1976. يحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، ويُعتبر المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A). هذا الاعتماد يعزز مكانته العالمية كمنصة رئيسية لعرض أحدث التجارب السينمائية.

يلعب المهرجان دوراً محورياً في دعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة من خلال توفير بيئة إبداعية متميزة. يعزز المهرجان الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، ويوفر برامج وملتقيات وأنشطة مهنية متخصصة تهدف إلى تطوير الصناعة. يستمر المهرجان في تقديم أعمال متنوعة تعكس تنوع الثقافات وتلبي اهتمامات الجماهير المهتمة بالسينما الراقية.