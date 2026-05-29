افتتح مسرح القاهرة للعرائس عرض "كلمة مرور" بحضور جماهيري كامل، وتعليق درامي مؤثر من النرمين الفقي، وتكفل العاهل السعودي بنفقات الهدايا لبرنامج الحج، وتصريحات حادة من نائبة وزير الخارجية الكوبي بشأن العدوان الأمريكي، وتوجيه تهم قتل لرئيس كوبا السابق راؤول كاسترو من واشنطن.

شهد مسرح القاهرة للعرائس افتتاح عرض "كلمة مرور" بحضور جماهيري كامل العدد، حيث أقبل الجمهور على مقاعده متشوقًا لرؤية واحدة من أحدث الإبداعات المسرحية التي تجمع بين التراث والحداثة.

كان العرض يتناول قصة شاب يسعى لاكتشاف معاني الهوية والحرية في ظل قيود المجتمع، وقد استطاع المخرج أن ينسج بين الحكاية والشعر والرقص بشكل يُظهر براعة فنية متميزة. انتهى العرض بتصفيق حار استمر لعدة دقائق، مما يعكس تفاعل الجمهور الإيجابي وشعوره بالرضا تجاه ما شاهدوه على خشبة المسرح. في الوقت نفسه، أدلى النجم النشط في عالم الدراما، النرمين الفقي، بتصريح مؤثر حول أحد الأعمال الدرامية التي تركت بصمة عميقة في نفسه، حيث وصفها بأنها "الليل وآخره" وأُعجب بأدائها الفائق.

وقال الفقي إنه لقد بكى بعد آخر مشهد لهذا العمل ولا يزال غير قادر على تصديق انتهاء القصة، مشيراً إلى أن اللحظات الأخيرة كان لها أثر عاطفي لا يُنسى. وقد أعطى هذا التعليق لمسة إنسانية للخبر، موضحًا كيف يمكن للفن أن يترك أثراً عاطفياً عميقاً في قلوب المتابعين. من جهة أخرى، تجددت الأنباء السياسية عندما أعلن العاهل السعودي عن تكفل مملكته بنفقات الهدايا لجميع ضيوف برنامج "خادم الحرمين الشريفين" المتعلق بالحج والعمرة.

وتم ذلك في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الدول العربية وإظهار الدعم القوي للجهات المعنية بالحج. في الوقت ذاته، تصدرت بيانًا سياسيًا جوزفينا فيدال، نائبة وزير الخارجية الكوبي، أحدث عناوين الصحف بعد إلقائها كلمة حادة خلال جلسة استماع في مبنى الكابيتول الأمريكية. نادت فيدال إلى ضرورة إيقاف العدوان العسكري الأمريكي المتصاعد على جزيرة كوبا، مشيرة إلى تراجع المفاوضات بين الطرفين وتصاعد المخاطر. كما اتهمت واشنطن بتلفيق ذرائع لتصوير كوبا كتهديد للأمن القومي الأمريكي، وذلك لتبرير أي تدخل عسكري محتمل.

تستذكر فيدال فترات الحصار السابق التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على كوبا، والتي تضمن تهديدًا بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعلى ضوء ذلك، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء على ثقته بأن الحوار المبدوء في مارس سيؤدي إلى نتيجة جيدة.

ومع ذلك، أكدت السلطات الكوبية على إصرارها على عدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وانتقدت الولايات المتحدة لافتقارها إلى حسن النية. في تطورٍ آخر يضيف إلى توتر العلاقات الثنائية، وجهت الولايات المتحدة رسميًا أربع تهم بالقتل إلى الرئيس السابق راؤول كاسترو، من باب محاولتها توجيه اتهامات مرتبطة بتحطيم طائرة مدنية في عام 1996. وقد اعتبر هذا الإجراء جزءًا من حملة ضغط مستمرة يمارسها الولايات المتحدة ضد الحكومة الشيوعية في كوبا، ما يعكس تصعيداً في الصراع الدبلوماسي بين الطرفين.

تأتي هذه السلسلة المتنوعة من الأحداث لتبرز التوازن بين الفنون والثقافة والرياضة، فضلاً عن تعقيدات العلاقات الدولية التي تشهدها المنطقة العربية وأمريكا اللاتينية في ظل تغير المناخ السياسي والاقتصادي العالمي





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فن دبلوماسية السعودية الولايات المتحدة كوبا

United States Latest News, United States Headlines