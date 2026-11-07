عزوز عادل يعلن انضمامه لتنسيقية شباب الأحزاب بعد تدريب سياسي طويل

عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية يوضح دوافعه للانضمام لتنسيقية شباب الأحزاب، مستفاداً من دوره في حل أزمة القليوبية وبرنامجه التدريسي عام 2023 لدمج الفن بالسياسة.

أعلن عزوز عادل ، العضو البارز في نقابة المهن التمثيلية ، عن قراره الرسمي بالانضمام إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتيح له فرصة فريدة لجمع بين خلفيته الثقافية واستكشاف مساره السياسي بشكل احترافي.

جاء هذا الإعلان خلال حواره الصحفي الصريح مع الإعلامية منة عبد الرحمن، الذي تم بثه عبر برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، حيث كشف عن الدوافع العميقة التي دفعته لترك إطار عمله الفني المعتاد والاندماج في حقل العمل العام والتنسيقي.

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وصف عزوز عادل الانضمام إلى هذه التنسيقية بأنه بوابة للنمو المهني والشخصي، مؤكداً أن هدفه الأساسي لم يكن الوصول إلى مناصب قيادية سياسية محددة أو مطاردة الأضواء، بل اكتساب الخبرة الحقيقية وتبادل الرؤى مع كوادر سياسية متنوعة لتطوير مهاراته في كلا المجالين.

آلية العمل والتعرف على التنسيقة

كشف عزوز عادل أن بداية معرفته بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لم تأتي عبر دعاية سياسية تقليدية، بل من خلال ملاحظة دور أعضائها الفعال في الوساطة وحل أزمة تصاريح العمل الخاصة بالمسلسلات التلفزيونية في محافظة القليوبية.

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أوضح أن تدخل أعضاء التنسيقية في تلك الأزمة، من خلال التواصل المباشر مع المسؤولين المحليين وحل التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعترض الإنتاج الفني، كان هو النقطة الفارقة التي جعلته يبحث بعمق عن طبيعة عمل المؤسسة وأفكارها قبل اتخاذ قرار الانضمام.

بعد التأكد من جديتها ومبادئها، قرر عزوز عادل التقديم رسمياً، ليخضع لاحقاً لبرنامج تدريبي مكثف استمر لمدة ستة أشهر في عام 2023، شمل اكتساب أساسيات العمل السياسي، وتعلم الأدوات البرلمانية، وكيفية إعداد المبادرات السياسية وورش العمل وأوراق السياسات العامة.

تنوع الخلفيات السياسية يسهل الانضمام

برر عزوز عادل ثباته على قرار الانضمام إلى التنسيقية من خلال التنوع الفريد في انتماءاتها، حيث أشار إلى أن الهيئة تضم أعضاء من خلفيات واتجاهات سياسية متنوعة للغاية، تشمل أحزاباً مؤيدة للحكومة وأخرى معارضة، بالإضافة إلى مستقلين.

أكد أن هذا المزيج من الآراء والمواقف لم يشكل عائقاً، بل كان عاملاً مشجعاً وقوة دافعة له، إذ وفر له بيئة آمنة ومنتجة للتفاعل مع مختلف الأطياف السياسية، مما جعله يشعر أن الاندماج في هذا الإطار هو الخيار الأمثل لتنمية وعيه المدني.

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شدد العضو الجديد على أن طبيعة العمل الجماعي في التنسيقية، التي لا تقبل بالإقصاء وتحتضن التعددية، هي التي أثنته عن البحث عن مسار آخر، مؤكدةً أن الحوار البناء هو أساس العمل في هذا الكيان الشبابي الذي يستقطب الكفاءات من جميع التخصصات.

آثار القرار ومستقبل المسار المهني

ينظر عزوز عادل إلى هذه الخطوة على أنها تكامل وظيفي، حيث يرى أن انضماؤه لا يعني التخلي عن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، بل سيعزز قدرته على خدمة القطاع الفني من خلال فهم أعمق للسياق السياسي والاجتماعي.

أفاد أنه خلال فترة التدريب الطويلة، تعلم كيفية صياغة المبادرات التي تخدم الصالح العام، مما يفتح أمامه آفاقاً جديدة للتعاون مع القطاعات الأخرى، ليس فقط كوجهة فنية، بل كشريك في صناعة القرار الثقافي والسياسي على حد سواء.

ختاماً، أكدت تصريحات عزوز عادل أن الهدف من هذا الاندماج هو تطوير الذات وتبادل الخبرات مع الزملاء في المجالين، مما يعد ببداية جديدة في مسار حياتمه المهنية، حيث سيظل يجمع بين العمل الثقافي واكتساب الخبرات السياسية لصالح الوطن.