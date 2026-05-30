عزيز الشافعي يعلن مشاركته في ألبوم محمد حماقي الجديد ويُثني على تنوعه الفني

الشاعر والملحن عزيز الشافعي يحتفل بإطلاق ألبوم محمد حماقي، يكشف عن الأغاني التي شارك في تأليفها ويشيد بالتنوع والإبداع الموسيقي، فيما يسلط الضوء على تعاون الفنان عمرو مصطفى في سبع أغانٍ ضمن ألبوم "سمعوني".

احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعي بإطلاق الألبوم الجديد للفنان محمد حماقي ، معرباً عن سعادته البالغة بالمساهمة في عدد من الأغاني التي أُدرجت في هذا العمل الموسيقي الذي حظي بإعجاب واسع بين المستمعين.

نشر عزيز الشافعي منشوراً على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، كشف فيه عن الأغاني التي شارك في تأليفها وإعدادها ضمن ألبوم حماقي، وهي: "بلغني"، "بحرية"، "نقاوة عيني"، "يعني إيه" و"أوعى تنساني". وأوضح في المنشور أن أغنيتي "يعني إيه" و"أوعى تنساني" تحويان قصة خاصة سيستكشفها مع الجمهور في مرحلة لاحقة، مشيراً إلى أن بعض المتابعين قد لاحظوا بالفعل بعض التفاصيل التي تشير إلى تلك القصة.

كما عبّر الشافعي عن فخره بالمنتج الفني المتنوع الذي يقدمه الألبوم، مهنئاً كل من ساهم في صناعته ومثنيًا على جودة الأداء والابتكار الموسيقي الذي ظهر في كل مقطوعة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محمد حماقي عزيز الشافعي ألبوم جديد عمرو مصطفى سمعوني

United States Latest News, United States Headlines