Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

عزيز الشافعي يعلن مشاركته في ألبوم محمد حماقي الجديد ويُثني على تنوعه الفني

فن وثقافة News

عزيز الشافعي يعلن مشاركته في ألبوم محمد حماقي الجديد ويُثني على تنوعه الفني
محمد حماقيعزيز الشافعيألبوم جديد
📆5/30/2026 3:45 AM
📰ElBaladOfficial
28 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 59%

الشاعر والملحن عزيز الشافعي يحتفل بإطلاق ألبوم محمد حماقي، يكشف عن الأغاني التي شارك في تأليفها ويشيد بالتنوع والإبداع الموسيقي، فيما يسلط الضوء على تعاون الفنان عمرو مصطفى في سبع أغانٍ ضمن ألبوم "سمعوني".

احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعي بإطلاق الألبوم الجديد للفنان محمد حماقي ، معرباً عن سعادته البالغة بالمساهمة في عدد من الأغاني التي أُدرجت في هذا العمل الموسيقي الذي حظي بإعجاب واسع بين المستمعين.

نشر عزيز الشافعي منشوراً على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، كشف فيه عن الأغاني التي شارك في تأليفها وإعدادها ضمن ألبوم حماقي، وهي: "بلغني"، "بحرية"، "نقاوة عيني"، "يعني إيه" و"أوعى تنساني". وأوضح في المنشور أن أغنيتي "يعني إيه" و"أوعى تنساني" تحويان قصة خاصة سيستكشفها مع الجمهور في مرحلة لاحقة، مشيراً إلى أن بعض المتابعين قد لاحظوا بالفعل بعض التفاصيل التي تشير إلى تلك القصة.

كما عبّر الشافعي عن فخره بالمنتج الفني المتنوع الذي يقدمه الألبوم، مهنئاً كل من ساهم في صناعته ومثنيًا على جودة الأداء والابتكار الموسيقي الذي ظهر في كل مقطوعة

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ElBaladOfficial /  🏆 11. in EG

محمد حماقي عزيز الشافعي ألبوم جديد عمرو مصطفى سمعوني

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-30 06:45:19