مسح جديد يكشف أن نحو 46 في المئة من العمال البريطانيين المصابين بعسر القراءة يخشون الكشف عن تشخيصهم خوفا من فقدان الوظيفة، في ظل غياب الدعم الكافي في بيئة العمل.

كشفت دراسة حديثة أجرتها الجمعية البريطانية للديسلكسيا ، استندت إلى آراء أكثر من 1200 عامل مصاب بهذا الاضطراب، عن حجم الخوف الذي يعيشه الموظفون من الإفصاح عن حالتهم الصحية في سياق طلبات التوظيف. وأظهرت النتائج أن نحو 46 في المئة من العينة المدروسة يخشون من أن يؤدي الكشف عن إصابتهم ب عسر القراءة إلى استبعادهم من الفرص الوظيفية أو التمييز ضدهم في بيئة العمل التنافسية.

تعتبر أيانا بايلي، البالغة من العمر 19 عاماً والبائعة في متجر زهور بدوام جزئي، مثالاً حياً على هذه المعاناة. اعترفت بايلي، التي شُخصت إصابتها بالديسلكسيا في سن الحادية عشرة، بأنها لا تكشف عن هذا الاضطراب في سير ذاتها خوفاً من أن يُعتبر ذلك سبباً في عدم اختيارها لشغل الوظيفة. وأوضحت أن هذا المخاطر لا يعد حتمياً، لكنه يظل عاملاً مؤثراً في قرارات التوظيف.

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التحديات النفسية والإدارية في بيئة العمل

أفادت نسبة 81 في المئة من موظفي الجمعية البريطانية للديسلكسيا المشاركين في المسح بأن إصابتهم بالاضطراب تشكل عاملاً إضافياً يفاقم من شعورهم بالتوتر في العمل. وتوضح أيانا بايلي أن البيئة المدرسية قدمت لها دعماً جيداً في إطار التوجيه والإرشاد النفسي، مما ساعدها على معرفة نقاط قوتها، بينما توصف بيئة العمل بأنها أكثر تحدياً وصعوبة في التعامل معها.

تصف بايلي عملية ملء طلبات التوظيف بأنها أمر مريع، مما يدفعها للاستعانة بوالدتها في إكمال هذه الخطوات الورقية المعقدة. وفي مرحلة المقابلات الشخصية، تعاني من فقدان السيطرة على أعصابها وتذكر أنها تتعطل تماماً وتكاد تنسى هويتها، مما يضطرها للاعتماد على ورقة صغيرة مكتوبة لتذكير نفسها بالمطلوب، رغم اعترافها بعدم جدوى هذه الوسيلة دائماً.

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قصص العاملين والصعوبات اليومية المكتشفة

على صعيد آخر، تروي الممرضة ليزا دانيلز، البالغة من العمر 37 عاماً، قصة صامتة استمرت لسنوات. اعترفت دانيلز بأنها كانت تغادر مقر عملها في معظم الأيام متأخرة بنحو ساعة لإنجاز التكليفات الكتابية، متظاهرة بأن كل شيء على ما يرام. وأشارت إلى أن مديرها السابق تجاهل طلباً منها بإجراء تعديلات إدارية تتعلق بحجم الخط وألوان الطباعة، مما جعلها تشعر بعدم الكفاءة.

ذكرت ليزا دانيلز أن زميلاً في العمل أخبرها بخمس سنوات عن منصة تهتم بالتنوع العصبي، مما ساعدها على تنمية ثقتها بنفسها. وتابعت أنها تستخدم الآن وسائل مساعدة مثل سماعات الرأس العازلة للضوضاء، مؤكدة أنها تتعافى مما يُعرف بمتلازمة المحتال وتشكيك الذات في الاستحقاق والجدارة المهنية بعد فقدان الدعم المؤسسي لفترة طويلة.

الإحصائيات والتداعيات الاقتصادية والنفسيّة

كشف المسح الذي أجرته الجمعية البريطانية للديسلكسيا أبعاداً صحية خطيرة، إذ أشار إلى أن الاضطراب يؤدي إلى شعور سلبي تجاه الذات لدى أكثر من نصف المصابين، كما أنه مسؤول عن تدهور الصحة النفسية لنحو 39 في المئة من هؤلاء المصاب. وأشارت تقديرات الجمعية إلى وجود حوالي 3.3 مليون موظف في بريطانيا يعانون من عسر القراءة، مما يجعلهم شريحة كبيرة من القوى العاملة.

تذكر المحامية جينا آيد أن هناك حالات قانونية سابقة، مثل قضية عام 2016 التي ساعدت فيها أحد وكلائها العاملين في سلسلة ستاربكس في كسب قضية تمييز ضد المقاهي الشهيرة. أكدت آيد أن كثيراً من الموظفين الجدد المصابين بالديسلكسيا يعانون من تدنّي تقدير الذات والثقة بالنفس، لا سيما أولئك الذين تأخر تشخيصهم بعد سنوات من الاعتقاد بأنهم أقل كفاءة من زملائهم.

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دعوة الجمعية لتغيير سياسات التوظيف والدعم

تدعو الجمعية البريطانية للديسلكسيا أماكن العمل إلى اتخاذ إجراءات عملية لمساعدة الموظفين المتعايشين مع الاضطراب على التكيف، مع ضرورة حصول المديرين على تدريبات متخصصة لرفع الوعي حول طبيعة هذا الاضطراب. أشارت رئيسة الجمعية، إلين بروميه، إلى أن الموظفين المصابين عادة ما يبذلون جهداً إضافياً للتكيف مع النظم والإجراءات، مشيرة إلى الأثمان الخفية التي يدفعونها في أماكن العمل التي تجهل حالاتهم.

تؤكد إلين بروميه أن المصابين باضطراب عُسر القراءة لا يتعين عليهم العمل أكثر من زملائهم للحصول على نفس الفرص، مطالبة بتثمين القدرات المختلفة. من جهتها، تشدد كيت غريجز، مؤسسة الجمعية الخيرية ميد باي ديسلكسيا، على أهمية التعرف على نقاط القوة والتحدث عنها بثقة، وطلب الدعم اللازم، والبحث عن الأدوار التي تثير القدرات الإبداعية والبصرية الفريدة لدى المصابين.