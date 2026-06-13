عضو اتحاد الكرة: معسكر مصر مثالي ودور صلاح قيادي

مصطفى أبو زهرة يشيد بمعسكر المنتخب قبل كأس العالم 2026 ويؤكد على دور محمد صلاح القيادي، متحدثًا عن استعدادات البعثة ومواجهة بلجيكا في المجموعة السابعة

أكد مصطفى أبو زهرة ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أجواء معسكر منتخب مصر قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026 تسير بشكل مثالي، مشيدًا بحالة الانضباط والتركيز التي تسيطر على جميع أفراد البعثة.

وأوضح أبو زهرة في تصريحات حصرية لـ"ملعب أون" أن المنتخب يحظى بدعم كبير من مختلف الجهات المصرية خلال مشاركته في البطولة، مؤكدًا أن الجميع يعمل على توفير أفضل الظروف الممكنة للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار المجموعة السابعة. وتحدث عضو اتحاد الكرة عن دور محمد صلاح داخل المنتخب، مؤكدًا أن قائد الفراعنة لا يقتصر تأثيره على ما يقدمه داخل الملعب فقط، بل يمتد إلى دوره القيادي في دعم زملائه ومساندتهم داخل المعسكر.

وأشار إلى أن صلاح يحرص باستمرار على مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا وتقديم النصائح لهم، خاصة الثنائي عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، وهو ما يعكس شخصيته القيادية داخل الفريق. وكشف أبو زهرة عن استعداد مسؤولي البعثة لتنظيم احتفالية خاصة لقائد المنتخب بمناسبة عيد ميلاده، تقديرًا لما يقدمه للكرة المصرية ولدوره المؤثر داخل صفوف الفراعنة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على تقديم مستويات قوية خلال منافسات البطولة.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يطمح الفراعنة للعبور إلى الأدوار الإقصائية وتقديم مشوار مميز في البطولة. وفي سياق متصل، أكد مصطفى أبو زهرة أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وضع خطة متكاملة لمواجهة المنتخبات الثلاثة، مع التركيز على مباراة الافتتاح أمام بلجيكا التي تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريق.

وأضاف أن المنتخب المصري يخوض معسكرًا مغلقًا في إحدى المدن القريبة من ملعب المباراة، مع إجراء تدريبات يومية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب جلسات فيديو تحليلية لمشاهدة نقاط القوة والضعف لدى المنافسين. كما نفى أبو زهرة وجود أي خلافات داخل المعسكر، مشيرًا إلى أن روح الفريق مرتفعة جدًا، وأن اللاعبين يتعاملون بروح رياضية عالية.

وعلى صعيد آخر، تحدث أبو زهرة عن الاستعدادات اللوجستية للبعثة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة وفر كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني، بدءًا من حجوزات الطيران والفنادق، مرورًا باختيار أفضل الملاعب للتدريب، وانتهاءً بتوفير وجبات غذائية متوازنة تحت إشراف أطباء التغذية. وأضاف أن هناك تنسيقًا مع الجماهير المصرية المتواجدة في قطر لمساندة المنتخب في المدرجات، مشيرًا إلى أن الدعم الجماهيري سيكون عاملاً مهمًا لتحفيز اللاعبين.

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قادرة على تحقيق نتائج إيجابية في المونديال، مستندًا إلى تاريخ الفراعنة في البطولات الكبرى وإلى الخبرات التي يمتلكها اللاعبون في الدوريات الأوروبية. وأعرب عن تفاؤله بتحقيق حلم المصريين بالتأهل لدور الـ16 لأول مرة منذ عام 1990





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منتخب مصر كأس العالم 2026 محمد صلاح مصطفى أبو زهرة المجموعة السابعة

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