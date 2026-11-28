الدكتور رمضان عبد الرازق يؤكد أن الاحترام المتبادل والسرية من أسس الاستقرار الأسري، محذرًا من المقارنات الرقمية والإفراط في الغيرة التي تدمر البيوت.

ألقى الدكتور رمضان عبد الرازق ، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية ب الأزهر الشريف ، محاضرة علمية تحت عنوان " الميثاق الأخلاقي للحياة الزوجية"، استعرض خلالها المبادئ الأساسية لبناء مؤسسة أسرية مستقرة وقوية. وشدد المتحدث على أن العلاقات الزوجية لا تقتصر على مجرد الحقوق والواجبات الشكلية، بل تتطلب وعيًا عاطفيًا وأخلاقيًا متبادلًا يراعي احتياجات كل من الزوجين ويحفظ كرامتهما.

وأوضح عبد الرازق أن المودة والرحمة اللتان جعلهما الله تعالى أساسًا للعلاقة الزوجية، هما عطاء إلهي يحتاج إلى صيانة وتنمية مستمرة من خلال حسن المعاملة والتقدير المتبادل. وأكد أن شريك الحياة لا يستحق الإهانة أو التقليل من شأنه تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن الرحلة الإنسانية تبدأ في بطن امرأة ويبكي في حضنها، مما يستوجب من الرجال تقديم أرقى صور التعامل والرقة.

Also read طلب مناقشة عامة لبحث أوضاع العمالة الزراعية غير المنتظمة وتوفير مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية

الصدق والأمانة وحفظ الأسرار

عرج الدكتور رمضان عبد الرازق على أهمية الصدق والأمانة في الأسرة، معتبرًا أن كلًا من الزوجين أمانة لدى الآخر، وأن المؤمن لا يكون كاذبًا أو خائنًا. واستشهد بموقف الأعرابي الذي امتنع عن إفشاء سر زوجته قبل تطليقها، مؤكدًا أن وفاء الإنسان لا يسقط بانتهاء العلاقة الزوجية، وأن أخلاقه تظل راسخة.

وحذر عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف من نشر خصوصيات الحياة الأسرية على وسائل التواصل الاجتماعي، مستحضرًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة". وأكد أن صيانة أسرار البيوت من مقتضيات الأمانة، وأن الحياة الزوجية خصوصية لا يجوز انتهاكها أو تحويل خلافاتها إلى مادة للتداول العام.

Advertisement

مسؤولية القوامة والتعاون بين الأزواج

تناول المتحدث مفهوم المسؤولية والقوامة في الأسرة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، موضحًا أن القوامة مسؤولية تتجلى في الإنفاق والرعاية والحماية، وليست تسلطًا أو استعلاءً. وأشار إلى أن الرجولة الحقيقية تظهر في تحمل المسؤولية والنخوة والصبر، لا في رفع الصوت أو ممارسة الإيذاء.

ودعا إلى التعاون والمشاركة بين الزوجين في تقديم الدعم النفسي، مستلهماً قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"، ومعرضًا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث تعامل معها بحكمة واحتواء دون تجريح أو تصعيد، مما يعكس أهميه حسن العشرة في إدارة المشاعر الإنسانية.

إدارة الخلافات والابتعاد عن الغيرة المفرطة

نصح الدكتور رمضان عبد الرازق بالتغافل عن الهفوات والأخطاء التي لا تستحق الوقوف عندها، مشيرًا إلى أن البشر يخطئون ويصيبون، وأن الفرق بين العفو إسقاط اللوم، وبين الصفح إزالة أثر الإساءة من القلب. وأكد أهمية الصبر والاستعانة بالله تعالى في مواجهة الصعوبات، مستلهمًا الدعاء القرآني: "رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا"، لافتًا إلى أن حسن إدارة الاختلاف هو المعيار الحقيقي لنضج العلاقة.

وحذر من الإفراط في الغيرة أو التفريط فيها، موضحًا أنها تشبه النار؛ قليلها نافع وكثيرها ضار، وأن زيادتها تفتح أبواب الشك وسوء الظن، بينما نقصانها يؤدي إلى الفتور. كما دعا إلى الابتعاد عن العناد الذي وصفه بأخطر الطرق إلى تدمير البيوت، وعن المقارنات التي تزرع عدم الرضا، مشيرًا إلى أن العالم الافتراضي لا يعكس حقيقة حياة الناس وأن الانشغال بمقارنة الحياة الزوجية بما يعرض على المنصات يفتح أبوابًا واسعة للتوتر.