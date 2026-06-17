تتناول هذه المقالة مجموعة متنوعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية في مصر والمنطقة. تشمل النقاط الرئيسية: موقف حماس من الانفراد الأمريكي، تمديد تعليق الضريبة على المعدات الطبية، القبض على طبيبة في واقعة مستشفى الشاطبي، الإنجاز التاريخي للإمام عاشور في كأس العالم، عرض وزيرة الثقافة استراتيجية جديدة أمام البرلمان، ودعوة النائبة ولاء الصبان لمراجعة إلغاء شرائح العدادات الكودية.

في تصريحٍ لافت، أكد عضو المكتب السياسي ل حركة حماس أن التوجه الأمريكي الأحادي الجانب في المنطقة العربية يُعتبر عامل تهديد للقضية الفلسطينية ويُضعف فرص تحقيق حل عادل.

وشدد على أن التدخلات الأمريكية المباشرة في شؤون المنطقة دون مراعاة التوازنات السياسية أو الاستماع إلى أصوات الشعوب تُساهم في تعقيد الأزمات بدلاً من حلها. وأضاف أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى موقف عربي وإقليمي موحد يُجبر إسرائيل على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تمديد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لمدة أربع سنوات بدلاً من سنتين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي والطبي وتقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين في هذه المجالات الحيوية،以及 تشجيع استيراد التكنولوجيا الحديثة التي تدعم عملية التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية الصحية. وقد صدر القرار بعد دراسة متأنية أجرتها لجنة متخصصة لتقييم أثر هذه التدابير على النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية. في سياق آخر، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الطبيبة أمنية سويدان في محافظة البحيرة لتسهيل investigation في واقعة مستشفى الشاطبي.

وتُشير المعلومات الأولية إلى أن الطبيبة مشتبه بتورطها في مخالفات إدارية ومالية داخل المستشفى، مما دفع النيابة العامة إلى استدعائها للتحقيق. وتم تحويلها إلى النيابة المختصة التي أمرت بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار جمع الأدلة وتحديد حجم المخالفات. وتستمر التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وضمان accountability للجميع. في مجال الرياضة، حقق الإمام عاشور إنجازاً تاريخياً مع المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم، كاسراً الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلًا باسم محمد صلاح.

وسجل الإمام عاشور أكثر من هدفين في البطولة الحالية، ما يجعله الهداف التاريخي لمصر في المونديال. وقد أشاد النقاد الرياضيون بأدائه المتميز وتمكنه من قيادة الهجمات ببراعة، مما ساهم في تأهل مصر إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية على التوالي. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد القدرة الكروية المصرية على المنافسة الدولية. وعلى الصعيد الثقافي، استعرضت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة المصرية، استراتيجية جديدة أمام لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب.

وأكدت أن "الأمن الثقافي" وحماية الهوية المصرية يمثلان خط الدفاع الأول عن الأمن القومي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على الانتقال إلى استراتيجية "الوصول المباشر للمواطن" في الشوارع والقرى والنجوع لتحقيق العدالة الثقافية. واستعرضت تجربتها السابقة كرئيسة لأكاديمية الفنون الجميلة في روما، وكيف استغلت المنصة الدولية لترسيخ مفهوم الثقافة كظهير استراتيجي للدولة المصرية.

وأضافت أن الوزارة دشنت مبادرة "مترو الفن" وتطبيق "إي ثقافة" بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتوصيل المنتج الثقافي إلى كل مواطن، además إلى إعادة هيكلة قصور الثقافة وتوسيع شبكات الواي فاي فيها لجذب الشباب. في سياق سياسي آخر، دعت النائبة ولاء الصبان إلى مراجعة إلغاء شرائح العدادات الكودية في إطار الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية. وذكرت أن هذه الشرائح ساهنت في حماية الفئات الأقل دخلاً من ارتفاع فواتير الكهرباء، وطلب إعادة تفعيلها مع تعديل المعايير لتصبح أكثر شفافية وعدالة.

وطالبت وزارة الكهرباء بمراجعة القرار من أجل تخفيف العبء على المواطنين محدودي الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وخلال الجلسة، ناقش أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي عدداً من القضايا المتعلقة بالأمن القومي، بما في ذلك دور الثقافة في مواجهة محاولات طمس الهوية وبناء الوعي المجتمعي. وأشارت الوزيرة إلى أن الهوية هي أمن قومي مصري، وأن الوزارة تركز على القرى والمجموعات الشبابية لمحاصرة السلبيات وبناء الوعي الشامل.

كما تحدثت عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتخصيص مقرات للمكتبات في الوحدات المحلية لتوصيل الثقافة إلى الجميع





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