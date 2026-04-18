عضو مجلس إدارة الزمالك: جمهورنا سر الانتصارات.. ونسعى لحصد الكونفدرالية وكأس السلة

محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، يعبر عن سعادته بتأهل فريق الكرة لنهائي الكونفدرالية وفريق السلة لنهائي كأس مصر، مؤكدًا على الدور الكبير لجمهور النادي في تحقيق الإنجازات، ومشيرًا إلى خطة طموحة لتطوير فريق السلة واستعادة البطولات الغائبة.

عبر محمد طارق ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، عن بالغ سعادته وفخره بتأهل فريق كرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبالتوازي مع هذا الإنجاز، هنأ فريق كرة السلة بالنادي لتأهله إلى نهائي بطولة كأس مصر. وخلال تصريحاته لبرنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة "Modern Mti"، وجه طارق تحية تقدير خاصة لجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الجماهير في مساندة ودعم الفرق الرياضية في جميع المحافل والمنافسات.

وأوضح طارق أن جمهور الزمالك هم أحد الركائز الأساسية التي تستند إليها إنجازات النادي، مشيرًا إلى أن دعمهم المستمر والمتواصل يشكل حافزًا قويًا للاعبين، ويدفعهم لبذل أقصى ما لديهم من جهد، يصل إلى 200% من مستواهم الحقيقي، مما ينعكس إيجابًا على أداء الفرق الرياضية ككل. هذه الروح الجماعية والدعم الجماهيري هو ما يميز نادي الزمالك ويجعله قادرًا على تحقيق الانتصارات في أصعب الظروف. وفيما يتعلق بفريق كرة السلة، كشف محمد طارق عن خطة مدروسة تم وضعها لتجهيز الفريق بهدف تحقيق الاستمرارية في حصد البطولات. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع لاعبين متميزين لتعزيز صفوف الفريق. واعترف بوجود بعض التحديات الفنية التي واجهت الفريق في بداية الموسم، بالإضافة إلى بعض اللقاءات التي اتسمت بعدم التوفيق، إلا أن الطموح يظل مرتفعًا نحو الفوز بلقب كأس مصر أمام فريق الاتصالات، لا سيما وأن هذا اللقب غائب عن خزائن النادي منذ موسم 2007-2008، وهو ما يجعل التحدي مضاعفًا والرغبة في استعادته قوية. وأضاف طارق أن الهدف الاستراتيجي لمجلس الإدارة هو بناء فريق قوي لكرة السلة يكون قادرًا على المنافسة وحصد الألقاب لمدة تمتد لسبع أو ثماني سنوات قادمة. وقدم اعتذارًا لجماهير الزمالك عن أي إخفاقات شهدتها الفرق الرياضية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن جميع الجهود تبذل حاليًا للارتقاء بمستوى جميع الفرق إلى مرتبة تليق بطموحات وتوقعات جماهير النادي العريقة. هذا الاعتذار يعكس الالتزام بالشفافية والرغبة في تصحيح المسار نحو الأفضل. في ختام تصريحاته، عبر محمد طارق عن أمله في أن يتمكن النادي من تقديم هدية سارة لجماهير الزمالك تتمثل في الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب الفوز بلقب كأس مصر لكرة السلة. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف سيجعل نهاية الموسم مرضية ومليئة بالفرحة للجماهير التي تستحق كل الدعم والتقدير. إن هذا التطلع للفوز يعكس الروح الرياضية العالية والرغبة في استعادة أمجاد الزمالك في مختلف الألعاب. الإدارة تسعى جاهدة لتحقيق تطلعات الجماهير عبر خطط واضحة وطموحات عالية. إن النتائج الإيجابية التي حققتها فرق الزمالك مؤخرًا، سواء في كرة القدم أو السلة، هي شهادة على العمل الدؤوب والتخطيط السليم الذي تقوم به إدارة النادي. فالدعم الجماهيري، كما أكد طارق، هو الوقود الحقيقي الذي يدفع اللاعبين لتقديم مستويات استثنائية. التأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية هو إنجاز تاريخي لكرة القدم، بينما السعي للفوز بكأس مصر للسلة يمثل فرصة لاستعادة بريق اللعبة الشعبية الثانية. هذه الجهود المتكاملة تسهم في تعزيز مكانة الزمالك كواحد من أكبر الأندية في مصر وأفريقيا، وتؤكد على التزام الإدارة بتحقيق النجاح في جميع الرياضات التي يشارك بها النادي. الطموح لا يعرف حدودًا، والجماهير هي الداعم الأكبر في هذه المسيرة





