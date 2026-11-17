تعطلت الخدمات الإلكترونية لأكبر البنوك الأمريكية مثل جيه بي مورجان وترويست يوم 16 نوفمبر 2026 وسط شكاوى واسعة من انقطاع التطبيقات وتأخر التحويلات المالية.

شهد القطاع المصرفي الأمريكي يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 اضطرابًا واسع النطاق في خدماته الإلكترونية، مما أثار حالة من القلق بين ملايين العملاء الذين اعتمدوا على الرقمنة في إدارة شؤونهم المالية. أبلغ مستخدمو بنوك كبرى عن عجزهم عن تسجيل الدخول إلى حساباتهم، أو استعراض أرصدة الحسابات، أو إتمام عمليات التحويل المالي، في وقت ارتفعت فيه بشكل حاد أعداد البلاغات المسجلة على منصة "داون ديتكتور" المتخصصة في رصد انقطاعات الخدمات الرقمية. وقد امتد هذا الاضطراب ليشمل عملاء بنوك " جيه بي مورجان تشيس" و" بنك أوف أمريكا" و" ويلز فارجو" و"يو إس بنك"، بالإضافة إلى مؤسستين إضافيتين هما "كابيتال وان" و"ترويست"، مع تزايد الشكاوى حول تعطل خدمة التحويلات السريعة "زيل".

تفاصيل الاضطراب التقني وتأثيره على البنوك الكبرى

بدأت تدفقات الشكاوى من المستخدمين في الظهور خلال ساعات الصباح المبكر من يوم 16 نوفمبر 2026، لتتراكم بشكل متسارع طوال اليوم، حيث سجلت آلاف البلاغات المتعلقة بتعطل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وحلّ بنك "جيه بي مورجان تشيس" في الصدارة من حيث عدد البلاغات المسجلة، حيث أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بتسجيل نحو 4800 بلاغ من المستخدمين بشأن الخدمات التي يقدمها البنك بحلول الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي. وشملت المشكلات التقنية التي أبلغ عنها العملاء صعوبات متنوعة تتراوح بين تعذر تسجيل الدخول تمامًا، ومواجهتهم عجزًا في الاطلاع على أرصدة حساباتهم، وتباطؤ شديد في تنفيذ التحويلات المالية، بالإضافة إلى عدم إتاحة بعض الخدمات المصرفية الأساسية بشكل مؤقت. كما أفاد جزء من العملاء بمواجهة تعثر في استخدام التطبيقات الهاتفية الخاصة بالبنوك، فيما امتدت بعض الشكاوى لتشمل المعاملات التي تتم من خلال خدمات مالية خارجية مرتبطة بحساباتهم البنكية المباشرة.

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تقييم الأسباب واستبعاد الهجمات السيبرانية

برز تحديد طبيعة الخلل التقني كقضية محورية في التغطية الإعلامية والاستخباراتية، خصوصًا في ظل المخاوف المتزايدة من احتمال وقوع هجمات إلكترونية معقدة تستهدف البنية التحتية للمؤسسات المالية الكبرى. وقد نفى متحدث رسمي باسم بنك "جيه بي مورجان تشيس" بشدة أي صلة لهذه الاضطرابات بأي هجوم إلكتروني، مؤكدًا أن ما تعرضت له خدمات البنك يعود حصريًا إلى مشكلة تقنية عارضة. وأوضح المتحدث أن بعض المعاملات تستغرق وقتًا أطول من المعتاد للانعكاس، مع التأكيد على استمرار قدرة العملاء الكامل على الوصول إلى حساباتهم الشخصية وأموالهم دون أي خطر يهدد سلامة رؤوس أموالهم. وفي رسالة توضيحية ظهرت لبعض عملاء بنك "تشيس"، أفاد البنك بأن بعض الخدمات كانت غير متاحة مؤقتًا نتيجة هذا الخلل، وأنه يعمل بجد على معالجة المشكلة، مطالبًا العملاء بمحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى في وقت لاحق.

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تأثيرات متعددة على شبكات الدفع والتطبيقات الخارجية

لم تقتصر التداعيات على التطبيقات التابعة للبنوك فقط، بل امتدت لتشمل شبكة "زيل" وخدمات الربط الخارجي، حيث أظهرت تقارير مفصلة تعقيد الشبكة المالية. ووفقًا لتحديثات بنكي "يو إس بنك" و"ويلز فارجو"، لم تتأثر أنظمة البنوك الداخلية بشكل مباشر في بعض الحالات، ولكنهما حذرا من تأخر التحويلات عبر "زيل" واستخدام الصراف الآلي كحل بديل. وأشارت خدمة "زيل"، التي تديرها شركة "إيرلي وورنينج سيرفيسز" المملوكة لمجموعة من البنوك الكبرى، إلى أن شبكتها تعمل بشكل طبيعي وأن التأخيرات ناتجة عن مشكلات في المؤسسات التي يتعامل معها العملاء. كما أفادت منصة "بلايد" بوجود مشكلات في الاتصال بحسابات بنك "تشيس" رغم عمل شبكتها الأساسية بشكل سليم، مما يكشف عن حساسية الترابط بين الخدمات المالية الرقمية المختلفة.

الآثار المستقبلية والثغرات في البنية التحتية المالية

تسلط هذه الأحداث الضوء على نقاط الضعف الكامنة في المنظومة المالية الرقمية الحديثة، حيث يخلق الترابط بين التطبيقات والخدمات السرعة والسهولة لكنه يجعل أداء عدد من التطبيقات مرتبطًا بشكل مباشر بسلامة الأنظمة المصرفية التي تتصل بها. وتشير التقارير المتاحة، بما فيها ما نقلته صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" ووكالة "أسوشيتد برس إلى ضرورة التمييز بوضوح بين ثلاث مستويات مختلفة من الاضطراب التقني: أولها هو التعطل المباشر للخدمات الإلكترونية داخل البنوك، والثاني هو تأخير التحويلات بين المؤسسات المختلفة، والثالث هو تعطل خدمات الربط التقني الخارجي مثل "بلايد". ولا يزال المسؤولون يواصلون مراقبة الوضع لضمان استعادة الاستقرار الكامل لجميع المعاملات المالية في الوقت المناسب.