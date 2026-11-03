عطل تقني يهدد 250 ألف صوت في ويستتشستر وسط سباق الكونغرس الأمريكي

عطل برمجي في أجهزة التصويت بمقاطعة ويستتشستر يعيق فرز 250 ألف بطاقة اقتراع يوم الانتخابات، بينما يركز ترامب على مشاريعه ويؤثر الأداء الاقتصادي على سباق الكونغرس.

أعلن كين جينكنز ، الرئيس التنفيذي لمقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك، عن حدوث عطل تقني حاد يؤثر على عملية الفرز في يوم الانتخابات الحاسم. وأوضح جينكنز في مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر يوم الثلاثاء أن أجهزة التصويت المعطلة عجزت عن مسح ما يصل إلى 250 ألف بطاقة اقتراع في مراكز الاقتراع المختلفة.

تفاصيل العطل البرمجي وآلية التصويت الطارئة

يؤثر هذا الخطأ البرمجي على 332 مركز اقتراع موزعة على أكثر من 40 بلدية داخل مقاطعة ويستتشستر، مما يضع نظام الفرز الآلي في حالة توقف جزئي. وصف مسؤولو الانتخابات في الولاية هذا الخلل بأنه خطأ برمجي بحت، مما استدعى توجيه الناخبين فوراً إلى استخدام بطاقات اقتراع طارئة كبديل للبطاقات المتأثرة بالعطل.

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أشار جينكنز، الذي لا يشرف بشكل مباشر على مجلس الانتخابات في المقاطعة، إلى أن هذه البطاقات الطارئة لن تُعدّ قبل إغلاق مراكز الاقتراع رسمياً في تمام التاسعة مساءً. وأكد أن العملية لن تعتمد على الفرز اليدوي البطيء، بل ستتم مسحة الأجهزة نفسها بعد إغلاق الأبواب، لضمان سرعة ودقة العد.

استجابة القيادة وتحليلات المشهد السياسي

في وقت تشغل فيه المقاطعة جهودها لحل مشكلة التصويت، انشغل الرئيس دونالد ترامب بمشروع تجديد "الحوض العاكس" في يوم الانتخابات نفسه، متجهاً اتهاماته لنائب ديمقراطي بالتشهير بدلاً من التركيز على التحديات التقنية. يأتي هذا التشتت في ظل سباق محموم للكونغرس الأمريكي لتحديد هوية الحزب الذي سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ خلال العامين المقبلين.

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تواجه الغالبية الجمهورية خطر فقدان الأغلبية وسط ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، بالإضافة إلى التصعيد العسكري في الحرب على إيران. ترى وكالة أسوشيتد برس أن سياسات ترامب، وخاصة الرسوم الجمركية والقرارات الحربية، تشكل تهديداً مباشراً لاحتفاظ الجمهوريين بمقاعدهم في المجلسين، مما يضيف طبقة من التعقيد للنتائج المتوقعة.

مواقف الناخبين والتأثيرات المتوقعة على المعركة

كشفت استطلاعات الرأي عن موجة غضب شعبي واسع النطاق تجاه الإدارة الحالية، حيث يحمل نحو 78% من الأمريكيين سياسات ترامب المسؤولية المباشرة عن ارتفاع الأسعار. في المقابل، لا يتجاوز تأييد أداء ترامب الثلث فقط وفق استطلاع رابطة أسوشيتد برس ونورك، مما يعكس حالة من الاستياء الشعبي قد تعكس النتائج.

تتراوح السيناريوهات السياسية المتوقعة بين استعادة الديمقراطيين لسيطرة مجلس النواب مع بقاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، أو تحقيق انتصار ساحق لهما في المجلسين، أو استمرار هيمنة الجمهوريين على الكونغرس. لم تقرر الولاية بعد ما إذا كانت ستتمد ساعات التصويت للتعويض عن العطل، خاصة وأن المقاطعة استخدمت مجموعة مختلفة من الأجهزة خلال فترة التصويت المبكر.

الخطوات التالية والتوقعات الفنية للفرز

مع إغلاق المراكز في التاسعة مساءً، تبدأ مرحلة الحرجة المتمثلة في معالجة البطاقات الطارئة التي تم توزيعها على الناخبين المتأثرين بالعطل البرمجي. سيظل مصير الـ 250 ألف بطاقة متوقفاً على قدرة الأجهزة المتبقية على المعالجة السريعة، دون تدخل بشري مباشر في عد الأصوات لضمان النزاهة.

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بينما تواصل مقاطعة ويستتشستر التعامل مع التداعيات اللوجستية للعطل، يبقى المشهد السياسي الوطني معلقاً على أوتار الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية. سيعتمد تحديد السيطرة على الكونغرس بشكل كبير على كيفية تعافي الناخبين من تأثيرات الغلاء والحرب، وهل ستؤثر التقنيات المعطلة على الثقة العامة في نزاهة الانتخابات.