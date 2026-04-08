علاج السكري من النوع الثاني: هل يمكن عكس المرض من خلال تغيير نمط الحياة؟

دراسة حديثة تكشف عن إمكانية السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني وحتى التعافي منه من خلال تغييرات في نمط الحياة، مثل النظام الغذائي والرياضة والنوم الكافي، مما يفتح آفاقاً جديدة في علاج هذا المرض الشائع.

أكد خبراء الصحة على أن مرض السكري من النوع الثاني ليس بالضرورة مرضاً مزمناً غير قابل للعلاج، بل يمكن السيطرة عليه بل وحتى إدخاله في مرحلة التعافي ، وهو ما يعرف بـ 'Remission'، وذلك من خلال اتباع تغييرات صحية شاملة في نمط الحياة . هذه التغييرات تشمل تحسين النظام الغذائي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، بالإضافة إلى إدارة التوتر وتجنب العادات الضارة. يركز هذا النهج على معالجة الأسباب الجذرية للمرض وليس فقط الأعراض، مما يفتح آفاقاً جديدة في علاج هذا المرض المنتشر بشكل كبير.

يعتبر 'طب نمط الحياة' هو الأساس في هذه المقاربة، حيث يهدف إلى تغيير العوامل التي تساهم في تطور المرض، مثل السمنة وقلة النشاط البدني والتغذية غير الصحية، بدلاً من الاعتماد فقط على الأدوية. يعتبر هذا النهج ثورة في التعامل مع السكري من النوع الثاني، حيث يمنح المرضى أملاً في الشفاء والتحكم الكامل في صحتهم. من خلال تغييرات بسيطة ولكنها مؤثرة، يمكن للمرضى تحسين جودة حياتهم وتقليل الاعتماد على العلاجات الدوائية.\مرض السكري من النوع الثاني، الذي يمثل حوالي 90% من حالات السكري، يحدث عندما يواجه الجسم صعوبة في استخدام الأنسولين بشكل فعال أو عندما لا ينتج الكمية الكافية منه، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. هذا الارتفاع المستمر في مستويات السكر يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية وأمراض الكلى ومشاكل العين وتلف الأعصاب. يرتبط هذا النوع من السكري بشكل وثيق بعوامل نمط الحياة مثل السمنة، وقلة النشاط البدني، والتوتر المزمن، والعادات الغذائية غير الصحية. ولهذا السبب، فإن التغييرات في نمط الحياة تعتبر حجر الزاوية في إدارة وعلاج هذا المرض. من الضروري فهم هذه العوامل وتحديدها والعمل على تغييرها لتحسين صحة المرضى وتقليل خطر المضاعفات الخطيرة. تشمل التغييرات الأساسية التي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في حياة المرضى، بالإضافة إلى تغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة، التحكم في التوتر والابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين والكحول.\تتضمن التغييرات الموصى بها لتحسين حالة مرضى السكري من النوع الثاني ستة عوامل رئيسية. أولاً، اتباع نظام غذائي نباتي صحي يركز على الخضروات والفواكه والبقوليات، مع تقليل الأطعمة المصنعة. ثانياً، ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً، مثل المشي أو السباحة. ثالثاً، الحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث أن النوم أقل من 6 ساعات قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري. رابعاً، إدارة التوتر من خلال التأمل أو اليوغا أو تقنيات الاسترخاء. خامساً، تجنب المواد الضارة مثل التدخين والكحول. سادساً، الحفاظ على وزن صحي، حيث أن فقدان ما بين 10 إلى 15 كيلوغراماً قد يساعد في إدخال المرض في مرحلة التعافي. أظهرت الدراسات العلمية أن أنماط الحياة الحديثة، مثل الجلوس لفترات طويلة، وتناول الأطعمة فائقة المعالجة، وضغوط العمل، ساهمت في زيادة معدلات الإصابة بالسكري. بالإضافة إلى ذلك، حذرت الأبحاث من تأثير بعض المحليات الصناعية الموجودة في المشروبات 'الدايت' على بكتيريا الأمعاء، مما قد يؤثر على تنظيم السكر في الدم. هناك أيضاً برامج غذائية ناجحة مثل نظام 'الشوربة والمخفوقات' الذي يعتمد على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، حيث ساعد الآلاف من المرضى على فقدان الوزن وتحسين مستويات السكر، مع ضرورة المتابعة الطبية والدعم الغذائي وإعادة إدخال الطعام الصحي تدريجياً، وإيقاف بعض الأدوية بعد تحسن الحالة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السكري السكري من النوع الثاني نمط الحياة علاج السكري التغذية الرياضة التعافي

United States Latest News, United States Headlines