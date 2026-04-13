علام يوضح: البلاء سنة كونية.. والاستغفار وقاية

يوضح مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام أن البلاء ليس غضبًا من الله، بل هو سنة كونية لاختبار العباد. ويؤكد على أهمية الاستغفار والرضا بقضاء الله وقدره لتجاوز الابتلاء.

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق أن نزول البلاء ليس بالضرورة علامة على غضب الله عز وجل على عباده، بل هو سنة كونية تهدف إلى تمحيص العباد واختبارهم. وأكد أن هذه السنة تشمل الصالحين وغيرهم على حد سواء، ف الابتلاء ليس مقصورًا على فئة دون أخرى. وأضاف أن وجود الصالحين في المجتمع قد يمنع نزول البلاء العام، ما لم ينتشر الفساد في الأرض.

ولكن إذا تفشى الفساد وعم الظلم، فإن البلاء ينزل على الجميع، وقد يشمل ذلك الصالحين والمفسدين على حد سواء، لكن هلاك الصالحين في هذه الحالة يعتبر رفعة لهم في درجاتهم إذا لم يقصروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاستغفار والمحافظة على أداء العبادات هما سبيل النجاة من الابتلاء. أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الاستغفار مطلوب من المسلم في جميع الأحوال، حتى بعد أداء العبادات والفرائض. ونصحت بالإكثار من الاستغفار والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم والأذكار. وأوضحت دار الإفتاء أن الاستغفار يعتبر وقاية من الابتلاء، مستشهدة بالآية الكريمة ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ﴾. هذا الإجراء ليس مجرد سلوك ديني، بل هو وسيلة فعالة لتخفيف وطأة البلاء وتيسير الأمور على الإنسان في حياته. كما أكدت على أهمية الدعاء في أوقات الشدة، واستشهدت بأمثلة من دعاء الأنبياء، مثل دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله يونس عليه السلام، الذي نجاهما الله به. الدعاء هو العلاقة المباشرة بين العبد وربه، وهو مفتاح الفرج في كل ضيق. ذكر العلماء أن تقبل قضاء الله وقدره هو السبيل الوحيد لزوال البلاء وتخفيفه. وأوضحوا أن عدم التقبل يؤدي إلى إطالة أمد البلاء. المؤمن الصادق يثق بحكمة الله وعدله، ويتقبل البلاء بالرضا واليقين وحسن الظن بالله. قال سيدنا علي رضي الله عنه: "الرضا بمكروه القضاء يرفع درجات اليقين". وأشار العلماء إلى أن تقبل القضاء والقدر يسرع في حل المشكلات وتيسير الأمور، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عجبًا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له". وقدوة المسلمين في ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يقول عند المصيبة: "الحمد لله'ثلاثا'، الحمد لله إذا لم تكن في ديني، الحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها". هذا هو الإيمان الحق، وهو الرضا بكل ما يأتيه من الله





البلاء الابتلاء الاستغفار الصبر القضاء والقدر

