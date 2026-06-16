علامات تحذيرية لفساد مستحضرات التجميل وكيفية الحفاظ عليها

توضح خبيرة التجميل مني عصام العلامات الصامتة التي تدل على فساد منتجات المكياج وتقدم نصائح عملية لتخزينها بشكل صحيح وتجنب المشاكل الجلدية.

تحرص العديد من النساء على الاحتفاظ بمنتجات التجميل المفضلة لديهن لمدد طويلة، لا سيما عندما تكون تلك المنتجات غالية الثمن أو لا تزال تحتوي على كمية كبيرة من السائل.

غير أن إهمال صلاحية هذه المستحضرات أو استهلاكها بعد أن تصبح فاسدة قد يعرّض البشرة والعينين لمخاطر التهيج والالتهابات نتيجة نمو البكتيريا أو تغير التركيبة الكيميائية. بحسب ما أكدت خبيرة التجميل مني عصام في تصريحات حصرية لصدى البلد، هناك مجموعة من العلامات الصامتة التي تدل على أن مستحضرات التجميل قد فقدت أمانها ويجب التخلص منها فوراً.

من أبرز هذه العلامات تغير الرائحة؛ فالعطر الأصلي للمنتج قد يتحول إلى رائحة كريهة أو غير مألوفة عندما يبدأ التحلل أو تكاثر الكائنات الدقيقة داخله. كما يمكن للون المنتج أن يتغير نتيجة تأكسد المكونات، خاصة في الكريمات التي تحتوي على زيوت أو مواد فعالة مثل واقيات الشمس. بالإضافة إلى ذلك، قد يطرأ تغيير في القوام عندما يصبح الكريم متكتلاً أو ينفصل إلى طبقات، أو عندما يزداد الماسكارا جفافًا عن المعتاد، ما يشير إلى أن التركيبة قد تأثرت.

إذا لاحظت أي تهيج أو حكة أو احمرار أو ظهور حبوب بعد الاستخدام المنتظم لمنتج ما، فهذه إشارة قوية إلى تلوثه أو انتهاء صلاحيته، وينبغي إيقاف الاستخدام وغسل البشرة بكمية وفيرة من الماء، مع استشارة طبيب الجلدية إذا استمر التهيج. لا يقتصر الفحص على تاريخ الانتهاء فقط؛ فالعديد من عبوات التجميل تحمل رموزاً تدل على مدة الصلاحية بعد الفتح، مثل ستة أو اثني عشر شهراً، وبعد هذه الفترة يزداد خطر نمو البكتيريا وتقل فعالية المواد الحافظة.

كذلك يمكن للمنتج أن يفقد كفاءته عندما لا يندمج كما كان مع البشرة، أو يصبح الجفاف واضحًا في أحمر الشفاه أو تتكتل الماسكارا بشكل غير طبيعي. للمحافظة على سلامة منتجاتك، من الضروري إغلاق العبوات بإحكام بعد كل استعمال، وتخزينها بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة والرطوبة. كما يُنصح بعدم مشاركة أدوات المكياج مع الآخرين، وتنظيف الفرش والإسفنجات بصورة دورية لتفادي تراكم الجراثيم. تجنّب كذلك تخزين المستحضرات داخل الحمام لفترات طويلة، فالرطوبة المتقلبة والحرارة المستمرة هناك تسرّع من عملية التلف.

باتباع هذه الإجراءات البسيطة يمكن للمرأة أن تحافظ على جودة منتجاتها لفترة أطول وتقلل من مخاطر التحسس وتلف الجلد





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