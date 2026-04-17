علماء الأزهر: النقاب ليس فرضًا شرعيًا.. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، يوضح أن النقاب ليس فرضًا شرعيًا متفقًا عليه، بل هو من قبيل الفضائل أو العادات، مؤكدًا أن الحجاب فريضة ثابتة بنصوص القرآن والسنة. كما أكد على قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" في سياق حادثة خطف رضيعة، مشيرًا إلى جواز تقييد الأمور المباحة إذا تم استخدامها في الإضرار بالمجتمع.

أوضح الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف ، أن النقاب لا يعد فرضًا شرعيًا متفقًا عليه بين علماء المسلمين، بل هو من الأمور المستحبة أو التي تندرج تحت باب العادات، مؤكدًا على أهمية التفريق بين ما هو واجب ديني لا غنى عنه وما هو أمر اختياري يترك للفرد. وضرب العالم الأزهري مثالًا ب الحجاب ، حيث أوضح أن الحجاب فريضة ثابتة وواجبة بنصوص صريحة في القرآن الكريم. واستدل على ذلك بقوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".

وقد فسر جمهور العلماء عبارة "ما ظهر منها" بأنها الوجه والكفين. كما استشهد بقوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن". وأكد قابيل أن هذه الآيات تشير بوضوح إلى فرضية الحجاب، ولكنها لا تتضمن نصًا صريحًا بفرض تغطية الوجه. وأضاف قابيل أن السنة النبوية الشريفة جاءت مؤيدة لفرضية الحجاب، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا". وأشار بيده في إشارة إلى الوجه والكفين، وهو التفسير الذي أخذ به الكثير من الفقهاء. أما بالنسبة للنقاب، فقد أوضح أن النقاب يظل أمرًا جائزًا شرعًا لمن ترغب في تطبيقه على سبيل الاستحباب أو الفضيلة، لكنه ليس فرضًا ملزمًا على كافة المسلمات، وينبغي عدم الخلط بينه وبين الحجاب الذي هو فرض بات. وفي سياق تعليقه على حادثة خطف رضيعة من مستشفى الحسين، والتي أثيرت فيها تساؤلات حول استخدام النقاب في تنفيذ هذه الجريمة، أكد الدكتور أسامة قابيل أن الشريعة الإسلامية قد وضعت قاعدة فقهية عظيمة مفادها أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". وفسر ذلك بأنه إذا ثبت أن هناك أمرًا مباحًا أو مستحبًا يتم استخدامه في الإضرار بالمجتمع أو ارتكاب الجرائم، فإنه يجوز لولي الأمر، وهو الجهة المخولة بذلك، تقييده أو منعه، وذلك في حدود ما يصب في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يعتبر بأي حال من الأحوال تضييقًا على الشعائر الدينية أو تطبيقًا متعسفًا للشريعة، بل هو تطبيق سليم لمقاصد الدين الأساسية في حفظ النفس البشرية وتأمين المجتمع. واستشهد في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وشدد قابيل في ختام تصريحاته على أن الفهم الصحيح والمتوازن للدين يقتضي الجمع بين النصوص الشرعية القطعية ومتطلبات الواقع المعيش، مع ضرورة تجنب أي شكل من أشكال الغلو أو التفريط في تطبيق الأحكام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره كأولوية قصوى. وفيما يتعلق بالحادث المؤسف لخطف الرضيعة من مستشفى الحسين، والذي ألقى بظلاله على قضية النقاب، فقد أكد علماء الأزهر على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية المشددة داخل المستشفيات والمرافق الحيوية. وقد عقد شيخ الأزهر اجتماعًا بحضور قيادات وزارة الصحة والأمن لمناقشة سبل تعزيز الأمن وكشف ملابسات الحادث. وتم التشديد على أهمية رفع درجة التأهب والتفتيش الدقيق لجميع الداخلين والخارجين، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تمس بأمن الأسر والمجتمع. كما تناول الاجتماع مناقشة العقوبات الرادعة التي تصل إلى الإعدام في حالات خطف الأطفال، وهو ما يعكس خطورة هذه الجريمة وضرورة مواجهتها بحزم. وقد أثارت الحادثة نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول دور النقاب في تمكين المجرمين من تنفيذ جرائمهم، مما دفع علماء الدين إلى توضيح الفارق بين الحجاب والنقاب، والتأكيد على أن الشرع لا يلزم بتغطية الوجه، وأن النقاب يبقى من باب الاختيار وليس الفرض، وأن استخدام أي أمر مباح في الشر للإضرار بالمجتمع يجعله عرضة للتقييد أو المنع تحقيقًا للمصلحة العامة. هذه التوضيحات تأتي في سياق التأكيد على أن الدين الإسلامي دين وسطية واعتدال، يوازن بين متطلبات الروح والجسد، وبين تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وأن تطبيق الشريعة يجب أن يتسم بالحكمة والتبصر، وأن يراعي الظروف المتغيرة للمجتمع، وأن يهدف في المقام الأول إلى تحقيق مقاصد الدين الكبرى، والتي من أهمها حفظ النفس والعقل والدين والنسل والعرض. وإن قضية النقاب، رغم أنها قضية فقهية قديمة، إلا أنها تكتسب أهمية خاصة في ظل الأحداث الراهنة، وتتطلب توضيحًا دقيقًا وشرحًا مبسطًا لغير المتخصصين، لقطع الطريق على أي لبس أو سوء فهم قد يستغله البعض. وأن مسؤولية علماء الدين لا تقتصر على بيان الأحكام الشرعية، بل تمتد إلى حماية المجتمع من أي استغلال خاطئ للدين، وتوجيه الرأي العام نحو الفهم الصحيح والمتوازن لتعاليم الإسلام. وعليه، فإن التصريحات التي أدلى بها الدكتور أسامة قابيل تلقى قبولًا واسعًا، كونها تستند إلى أدلة شرعية واضحة، وتراعي متغيرات الواقع، وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وهو ما يتفق مع جوهر رسالة الأزهر الشريف في نشر العلم والفهم الصحيح للدين





