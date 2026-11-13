علماء الأوقاف يوضحون مفهوم المعروف الحقيقي في الإسلام ويتجاوز المال

شيخ علماء الأوقاف يؤكد أن المعروف ليس مجرد تبرعات مالية بل يشمل الكلمات الطيبة ومساعدة الناس، محذراً من إيذاء المتلقين في تصريحات لبرنامج صباح البلد.

أكد الشيخ وليد عرفة ، من علماء وزارة الأوقاف ، أن مفهوم المعروف في الإسلام يتجاوز بكثير حدود التبرعات المالية أو تقديم المساعدات النقدية فقط. وأوضح هذا العالم الديني في حديثه لبرنامج صباح البلد الذي يُبث على قناة صدى البلد أن الخير يشمل كل صور الإحسان، بما في ذلك الكلمة الطيبة، جبر الخواطر، ومساعدة الآخرين في محنهم.

آيات القرآن تعزز قيم التكافل الاجتماعي

استشهد الشيخ وليد عرفة بقول الله تعالى لتوضيح الأهمية الروحية للعمل الصالح، مؤكداً أن مساعدة الآخرين وتخفيف معاناتهم من أعظم الأعمال. وذكر الآية التي نصت على أن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، مما يربط بين السعي لمساعدة الناس في الدنيا وبين الخلاص من كرب الآخرة.

Also read منى الدغيدي تطرّق لتكريم نجلها آسر ياسين في مهرجان القاهرة السينمائي

العلاقة مع الله مرتبطة بعلاقة الإنسان بغيره

أوضح عالم وزارة الأوقاف أن صلاح علاقة الإنسان بربه لا ينبغي أن ينفصل عن حسن تعامله مع المحيطين به، لأن الدين يقوم على عبادات ومعاملات معاً. وشدد على أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، مشيراً إلى أن الإنسان الذي يحسن علاقته بربه لكنه يسيء التعامل مع الناس يفوته جانب مهم من مقاصد الدين.

Advertisement

آداب تقديم المعروف وحفظ كرامة المتلقين

نوه الشيخ وليد عرفة إلى أهمية الالتزام بآداب تقديم المساعدة، مشدداً على عدم إلحاق الأذى بمن يتلقى المعروف أو تذكيره بما قُدم له. واستشهد بالآية القرآنية التي تؤكد أن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، مبيناً أن الكلمة الطيبة والتعامل الحسن قد يكونان أفضل من صدقة يعقبها تجريح أو منّ أو إهانة.

مخاطبات إعلامية لتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي

خلال لقائه مع الجمهور عبر شاشة قناة صدى البلد، أشار الشيخ وليد عرفة إلى أن العطاء المادي ليس سوى جزء من صور المعروف المتعددة. وأكد أن صناعة المعروف تمثل قيمة إنسانية مهمة تسهم في تعزيز التكافل والتماسك المجتمعي، لافتاً إلى أن فعل الخير ليس أمراً هامشياً في حياة المسلم بل يرتبط بالفلاح في الدنيا والآخرة.