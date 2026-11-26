الدكتور أحمد الكلحي يوضح أن الانتماء للوطن جزء من الإيمان، مستشهدا بنصوص القرآن والسنة، مشيدا بمكانة مصر الحضارية والدعائية في حماية الأوطان.

أكد الدكتور أحمد الكلحي ، العالم المبرز في الأزهر الشريف ، أن مشاعر حب الوطن والانتماء العميق له ليست مجرد قيم اجتماعية عابرة، بل هي أصول ثابتة ومستقرة نابعة مباشرة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وشدد الكلحي على أن هذا المفهوم يتجاوز كونه مجرد ارتباط جغرافي أو سياسي عابر، ليصل إلى كونه ركيزة أساسية في بناء الشخصية الإنسانية وهوية الفرد، حيث أن حياة الإنسان نفسها تُعد جزءاً لا يتجزأ من وطنه وكيانه.

مبادئ الدين الإسلامي حول حب الأرض

في سياق حديثه خلال استضافته مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أوضح الدكتور أحمد الكلحي أن القرآن الكريم قد عظّم شأن الوطن وأعطاه قدسية خاصة، مشيداً بالدور التربوي والديني لهذه القيم في المجتمع. واستشهد العالم الإسلامي بقول الله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ﴾، مؤكداً أن هذا القسم الإلهي يدل على مكانة المكان وتأثيره المباشر على الروح والعقل، مما يجعل الحفاظ عليه مسؤولية دينية ومدنية تقع على عاتق كل فرد في المجتمع.

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النموذج النبوي في التمسك بالوطن

وأكمل الدكتور أحمد الكلحي حديثه مسلطاً الضوء على قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما اضطر إلى مغادرة مكة المكرمة، قائلاً: "والله إنك لأحب البلاد إلى الله، وأحب البلاد إليّ، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت". وهذا الموقف التاريخي البارز قدم نموذجاً واضحاً وأصيلاً في حب الوطن، حيث أظهر النبي الكريم أن الخروج لم يكن ناتجاً عن ضعف في الحب أو كراهية للأرض، بل كان فرضاً خارجياً قسرياً، مما يؤكد أن حب الوطن فطره إسلامية راسخة.

مصر ومكانتها الحضارية والأمنية

وشدد الدكتور أحمد الكلحي على أن الانتماء للوطن وحب الأوطان من المعاني المستفادة بشكل مباشر من السنة النبوية الشريفة، وليس مجرد حديث باللفظ المتداول أو شعارات مؤقتة. وأوضح أن مصر تمتلك مكانة تاريخية وحضارية ودينية كبيرة على مستوى العالم، حيث أسهمت بلادهم بشكل فعّال ومستمر في تقديم العلوم والحضارة للبشرية عبر القرون، مما يجعل الحفاظ على استقرارها أمراً بالغ الأهمية.

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التفريط في الوطن وعواقبه الاجتماعية

وحذر الدكتور أحمد الكلحي من خطورة التفريط في الأوطان، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي حتماً إلى التشرد والخراب والدمار الاجتماعي والاقتصادي. واستشهد في هذا السياق بحنين الحيوانات إلى الأماكن التي نشأت فيها، مؤكداً أن الإنسان أولى وأحق بالتمسك بوطنه والحفاظ عليه واستقراره، نظراً لامتلاكه للعقل والضمير والمسؤولية الأخلاقية تجاه الأرض التي سكنته.

الدعاء والاستشهاد بآيات الأمن

وختاماً، أكد الدكتور أحمد الكلحي أن مصر تنعم حالياً بالأمن والأمان، مستشهداً بقول الله تعالى: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾، معرباً عن ثقته التامة في حفظ الله لمصر وحمايتها من أي أذى. وأكد العالم الأزهر أن هذه الآية الكريمة تدل على بركة الاستقرار التي تحظى بها البلاد، مما يعزز من مشاعر الثقة والأمل لدى المواطنين في مستقبل وطنهم.