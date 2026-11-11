علي ماهر يتولى تدريب مصر وتحديات الوقت أمام ملاوي

المدير الفني الجديد علي ماهر يكشف عن تحديات ضيق الوقت مع منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي، ويؤكد دعم هاني أبوريدة للاتحاد المصري لكرة القدم.

أعلن علي ماهر رسميًا عن توليه منصب المدير الفني ل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ليخوض غمار مسؤوليته الجديدة وسط توقعات عالية من الجماهير. يواجه المدرب الجديد تحدٍ كبير يتمثل في ضيق الوقت المتاح قبل خوض مواجهة الفريق الوطني ضد منتخبي مالاوي ، مما يضع الجهاز الفني في موقف يتطلب سرعة في اتخاذ القرارات.

تحديات التحضير والفرق بين الأندية

أكد علي ماهر أن العمل مع المنتخبات الوطنية يختلف جذريًا عن تدريب الأندية، حيث يحتاج تجهيز منتخب بحجم مصر إلى فترة زمنية كافية لتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين. وأشار إلى أن قصر فترة التحضير الحالية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تطبيق الأفكار الفنية بشكل كامل، لكنه يعول على قدرات اللاعبين لتنفيذ التعليمات.

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سعى علي ماهر إلى توضيح رؤيته الفنية التي تهدف إلى تقديم أسلوب لعب مختلف يتناسب مع الإمكانات المتاحة داخل صفوف الفراعنة. أكد أن طموحه يتمثل في بناء شكل فني مميز للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، مستفيدًا من خبرته السابقة لتجاوز الصعوبات الأولية في التكيف مع طبيعة عمل المنتخبات.

دعم الاتحاد وشكر السيسى وأبوريدة

عبر علي ماهر عن سعادته وفخره بتولي المسؤولية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي منح الفرصة للمدرب الوطني بقيادة المنتخبات. كما وجه شكره الخاص إلى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ثقته واختياره ليكون القائد الفني للفريق خلال هذه المرحلة الحاسمة.

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كما حرص المدير الفني الجديد على توجيه رسالة تقدير واحترام إلى حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، مشيدًا بالفترة التي قضاها والنجاحات التي حققها. أشاد علي ماهر بجهود حسام حسن وإبراهيم حسن وأفراد الجهاز الإداري والفني السابق، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يكن لهم كل التقدير لما بذلوه من جهود لإنجاز مهمتهم.

مشروع مركز المنتخبات والأجيال الشابة

أكد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ثقته الكاملة في الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، رغم التحديات الكبيرة التي تواجههم بسبب ضيق الوقت. شدد أبوريدة على أن الاتحاد سيوفر الأجواء المناسبة لمساعدة المدرب الجديد على تحقيق الأهداف المطلوبة ومواصلة تطوير أداء المنتخب الوطني في المستقبل.

تحدث هاني أبوريدة عن مشروع مركز المنتخبات الوطنية، معربًا عن سعادته بالأجواء الإيجابية التي شهدها المركز بعد حضور لاعبي منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009. أشار إلى أن هذا المشهد يعكس الهدف الأساسي من المشروع، وهو توفير بيئة متكاملة تجمع مختلف المراحل السنية لتمكين اللاعبين الصغار من الاحتكاك بنجوم المنتخب الأول.

أوضح رئيس اتحاد الكرة أن تواجد لاعبي المنتخبات المختلفة وسط نجوم الفريق الأول يعكس روح الانتماء والترابط بين الأجيال، ويساعد على إعداد عناصر جديدة قادرة على تمثيل الكرة المصرية مستقبلًا. اعتبر هاني أبوريدة أن هذه الروح تمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد قادر على المنافسة العالمية والاستفادة من خبرات الكبار.

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توقعات المواجهات القادمة والتحليلات

وجه هاني أبوريدة الشكر إلى جميع الأطراف المعنية، متمنيًا التوفيق والنجاح لعلي ماهر وجهازه المعاون في مهمتهم المقبلة التي تشمل مباراتين خلال أقل من أسبوع. أكد أن مجلس إدارة الاتحاد يدعم القرار ويتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية تعكس الجهد المبذول من قبل الجهاز الفني الجديد في ظل الظروف الحالية.

في سياق متصل، تطرق محمد شوبير إلى احتمالية وجود دور لقائد الفراعنة محمد صلاح في التطورات التي سبقت رحيل الجهاز الفني السابق. أوضح شوبير أن صلاح ربما نقل بعض ملاحظاته إلى هاني أبوريدة خلال الاجتماع الذي عُقد في تركيا، دون تأكيد وجود تدخل مباشر في قرار إقالة حسام حسن.