علي ماهر يضم تامر مصطفى إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر

كشف أمير هشام أن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، حسم ضم تامر مصطفى إلى جهازه المعاون استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة، مع استعداد الفراعنة لمواجهة مالاوي.

كشف الإعلامي أمير هشام عن تحرك جديد من المدير الفني ل منتخب مصر علي ماهر لتدعيم جهازه المعاون، إذ استقر على الاستعانة بالمدرب تامر مصطفى خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك استعدادًا لخوض الاستحقاقات الدولية القادمة بقيادة الفراعنة.

ونشر أمير هشام الخبر عبر حسابه على موقع فيسبوك، مؤكدًا أن علي ماهر حسم قراره بضم تامر مصطفى إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني. ولم يكشف الإعلامي عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة المنصب الذي سيشغله تامر مصطفى أو بموعد انضمامه رسميًا.

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تفاصيل تعيين علي ماهر وتشكيل الجهاز المعاون

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تولي علي ماهر مسؤولية تدريب منتخب مصر الأول، خلفًا لحسام حسن. وانتهت مهمة حسام حسن مع الجهاز الفني السابق الذي كان يقوده شقيقه إبراهيم حسن.

ويعمل علي ماهر حاليًا على تجهيز جهازه المعاون للمرحلة المقبلة، بالتزامن مع الاستعداد للمنافسات الرسمية والتصفيات القارية. وتأتي خطوة ضم تامر مصطفى ضمن هذه التحضيرات المتسارعة التي يقودها المدير الفني الجديد.

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وفي إطار الاستعدادات الفنية، أعلن علي ماهر قائمة المنتخب لخوض مواجهتي مالاوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027. وتقرر أن تقام البطولة المستهدفة في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

اختار علي ماهر في خط الدفاع كلًا من محمود الونش وحسام عبد المجيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي ومحمد هاني وكريم حافظ وأحمد فتوح وطارق علاء. ويمنح هذا الاختيار المنتخب خيارات متنوعة في المحور الدفاعي قبل المباراتين الحاسمتين.

أما خط الوسط، فضم مروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمد شحاتة وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وهيثم حسن. وفي الهجوم جاءت أسماء محمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبد الكريم ومحمود ممدوح.

وتكتسب هذه القائمة أهمية خاصة لأنها تمثل أول اختبار رسمي واضح لعلي ماهر بعد توليه المهمة. ويعتمد الجهاز الفني الجديد على هذه المجموعة لتحقيق نتائج إيجابية في المشوار الأفريقي.

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موعد مباراتي مصر ومالاوي على الملاعب

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. ويُنتظر أن يحضر الجمهور المصري هذه المواجهة المهمة في العاصمة.

أما مواجهة الإياب فتُقام يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي. ويفصل بين المباراتين أربعة أيام، وهو ما يمنح الجهاز الفني فترة قصيرة لمتابعة الأداء وتجهيز الفريق.

وتأتي هذه التحركات ضمن استعدادات الجهاز الفني الجديد لتجهيز المنتخب وتحقيق نتائج إيجابية في مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.