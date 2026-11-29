لاعب الأهلي علي محمود يثني على أداء الفريق بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي، مؤكداً أن النتائج الإيجابية ستدعم الفريق في مواجهة إسكو كارا التوجولي المقبلة.

أوضح علي محمود ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم ب النادي الأهلي ، عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق الفوز على نادي أول أغسطس الأنجولي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وأكد اللاعب أن هذا الفوز الكبير في مباراة الليلة سيدفع الفريق لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة، مشيرا إلى أن البداية القوية كانت ضرورية لضمان استمرارية النجاح في المسابقة.

مصالحه جماهير الأهلي وتوحيد الصفوف

كشف علي محمود أن لاعبي الفريق تحدثوا معا قبل المباراة وتعاهدوا على مصالحة الجماهير، وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد، لتحقيق الفوز في ضربة البداية بالبطولة. وأكد أن هذا الهدف كان حقيقيا ومحققا، حتى تكون أول خطوة بإذن الله في مشوار التتويج باللقب، مشددا على أن الاتحادات الجماهيرية واللاعبين يشاركون في نفس الهدف وهو النجاح في المسابقات القارية.

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سامي قمصان أعاد الثقة للاعبين

أوضح علي محمود أن سامي قمصان أعاد الثقة للاعبين في أنفسهم وجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم أمام الفريق الأنجولي. وأكد اللاعب أن الدعم النفسي الذي تلقاه الفريق من الإدارة ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الفوز الكبير، متمنيا أن تظل النتائج في تقدم خلال المباريات المقبلة. وأشار إلى أن الأداء الجماعي كان متناسقا مما ساهم في نجاح الخطة المعتمدة من قبل الإدارة الفنية.

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الاستعداد القوي أمام إسكو كارا التوجولي

اختتم علي محمود حديثه، مشيرا إلى أن الأهلي أغلق صفحة مباراة أول أغسطس، وسيبدأ الاستعداد بكل قوة من أجل المباراة المقبلة أمام إسكو كارا التوجولي. ومن أجل مواصلة تحقيق الانتصارات في البطولة القارية، يعمل الفريق حاليا على تجهيز النفس والجسد لمواجهة الخصم القادم، مع التركيز على رفع المستوى الفني والتكتيكي. وأشار إلى أن الفريق يدرك جيدا أن كل مباراة في البطولة تتطلب تركيزا عاليا وعدم الاستهانة بأي خصم مهما كان مستواه.