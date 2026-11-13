علي ماهر يوجه رسالة للمنتخب المصري: الشراسة الهجومية والدفاعية هما مفتاح النجاح

المدير الفني لمنتخب مصر يؤكد نجاح تطبيق نظام الشراسة في الفوز على مالاوي بخمسة أهداف، ويثني على أداء صلاح وهدافي الفريق في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

أكد علي ماهر ، المدير الفني ل منتخب مصر ، أن أسلوب اللعب القائم على الشراسة في الهجوم والدفاع سيكون السمة الأساسية التي سيطلق عليها منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن فريقه نجح في تنفيذ هذه الأفكار بنجاح خلال المباراة التي جمعت بين الفراعنة و مالاوي.

فوز كاسح على مالاوي بخمسة أهداف

حقق منتخب مصر فوزًا ساحقًا على منتخب مالاوي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

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وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد مالاوي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وسجل أهداف الفراعنة في المباراة كل من ناصر ماهر، وعمر مرموش، ومحمد هاني، ومحمد صلاح الذي سجل هدفين.

استراتيجية الشراسة في الهجوم والدفاع

قال علي ماهر، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن منتخب مصر يستحق تقديم كرة جميلة وأن يستمتع الجمهور بما يقدمه الفريق.

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وأضاف أن المدير الفني كان يخطط لتنفيذ بعض الأفكار الفنية مع المنتخب، وأن هدفه الدائم هو مهاجمة الخصم بشراسة والندفاع بشراسة، وهو ما نجح الفريق في تحقيقه خلال الشوط الأول تحديدًا، حيث كان التركيز على حسم المباراة مبكرًا.

وبيّن علي ماهر أنه في الشوط الثاني، شارك اللاعب مروان عطية من أجل استعادة الاستحواذ في بعض اللحظات التي امتلك فيها منتخب مالاوي الكرة.

كما أوضح أن المدير الفني يبحث دائمًا عن الزيادة العددية، ومشبهًا منتخب مصر بالأسد، نظرًا لامتلاكه لاعبين أقوياء ومميزين، ولديهم القدرة على تقديم هذا الأداء بشراسته أمام أي منتخب.

وتابع المدير الفني بأنه ركز خلال الفترة الماضية في التدريبات على الهجوم والدفاع بشراسة، ونجحوا في تطبيق ذلك خلال مباراة اليوم.

صعوبات العمل والجهود المبذولة

تحدث علي ماهر عن صعوبات العمل مع المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن عدد التدريبات مع منتخب مصر قليل، وهذه إحدى صعوبات تدريب المنتخبات، لكنهم يحاولون التغلب عليها من خلال توصيل الأفكار للاعبين بسرعة.

وأضاف أن المنتخب سيحرص على حضور مباريات المسابقات المحلية ومتابعتها ودراسة جميع التفاصيل، والعمل على تحسين الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، وهي خطتهم للمنافسات المقبلة.

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كما أوضح المدير الفني أنهم منذ تولي المهمة، يقضون معظم وقتهم في قاعة المحاضرات، ولا يغادرونها إلا للنوم والصلاة، ثم يواصلون العمل من جديد.

إشادات خاصة لصلاح واللاعبين المحليين

أشاد علي ماهر بالمهاجم محمد صلاح بعد تسجيله هدفين في شباك مالاوي، وقال إنه يود تهنئة محمد صلاح على تسجيله هدفين، فهو يبرهن دائمًا على قيمته الكبيرة.

ووصف المدير الفني محمد صلاح بالقدوة، وقال إنه كما ذكر سابقًا هو أحلى ما حدث لكرة القدم المصرية، ويجب معاملته معاملة تليق باللاعبين المتميزين.

ووجه المدرب الشكر إلى مدربي الدوري المصري، مؤكدًا أن أبواب المنتخب مفتوحة أمام جميع اللاعبين، حيث قال إنه أحد منتجات هذه المسابقة ولديهم لاعبون يتمتعون بجودة عالية.

وأضاف أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين، وأي لاعب يقدم الإضافة المطلوبة سيكون له مكان في المنتخب، وبعيدًا عن ناصر ماهر، فقد اختاروا أيضًا محمود ممدوح متصدر ترتيب هدافي الدوري.

وعن هدف محمد هاني، أوضح علي ماهر أنهم يحاولون دائمًا التمركز بكثافة هجومية أمام منطقة جزاء المنافس، وقد نفذ محمد هاني وأحمد فتوح هذا الأمر كثيرًا خلال التدريبات، والتوفيق حالف هاني في تسجيل الهدف بعدما بذل مجهودًا كبيرًا.