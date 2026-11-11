علي ماهر يعزز تواصله مع لاعبي المنتخب المصري عبر زووم

علي ماهر يعلن عن اجتماعات دورية مع الفراعنة عبر زووم لتعزيز الأداء، بينما يدعم هاني أبوريدة الجهاز الفني الجديد ويؤكد على أهمية مركز المنتخبات.

أكد علي ماهر ، المدير الفني الجديد ل منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن استراتيجية التواصل مع لاعبي الفراعنة ستتجاوز المعسكرات التقليدية والفترات الدولية المحدودة. وأوضح ماهر أن الجهاز الفني سيعقد اجتماعات منتظمة عبر تطبيق "زووم" لضمان استمرارية المتابعة الدورية لحالة اللاعبين وأحوالهم النفسية والبدنية.

آليات العمل الحديثة للجهاز الفني

يأتي هذا الإجراء التقني في ظل إدراك المدير الفني لضيق الوقت وقصر فترات التجمع التي تميز عمل المنتخبات الوطنية مقارنة بتدريب الأندية. وشدد علي ماهر على ثقته الكبيرة في القدرات الفنية للاعبين، مؤكدًا أن المنتخب يضم أفضل المواهب في قارة أفريقيا، وأن الرؤية الطموحة تهدف للوصول بأعلى المستويات.

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دعم الاتحاد ورؤية أبوريدة الاستراتيجية

أعرب هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن دعمه الكامل للجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، رغم التحديات الزمنية والمباريات المزدحمة. وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة سيوفر الأجواء المناسبة لتحقيق الأهداف، مشيدًا بجهود حسام حسن وإبراهيم حسن وجميع أفراد الجهاز السابق الذين تركوا إنجازات مهمة.

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تفاعلات محمد صلاح وكواليس التغيير

في سياق متصل، أشار شوبير إلى احتمالية وجود دور غير مباشر للمدافع محمد صلاح في التطورات الإدارية السابقة، حيث نقل اللاعب ملاحظاته حول الأوضاع الداخلية خلال اجتماع تركيا. ولم يستبعد أن يكون صلاح قد اشتكى من الظروف الصعبة قبل رحيل حسام حسن، خاصة بعد قرار خروجه المسبق من المعسكر بسبب مخاوف تتعلق بصحة نجله ليل.

مشروع مركز المنتخبات الوطنية والتكامل

أوضح هاني أبوريدة أن حضور لاعبي فئات الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 لمركز المنتخبات الوطنية يمثل هدفًا استراتيجيًا لدمج الأجيال. وساهم هذا التواجد في تعزيز روح الانتماء وتمكين اللاعبين الصغار من الاحتكاك بنجوم المنتخب الأول، مما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية بمستوى عالٍ ومستدام في المستقبل.