علي الحجار يثير تساؤلات بتعليق مقتضب في عزاء ضياء العوضي ويكشف عن تجربته مع نظام التغذية

الفنان علي الحجار يثير الجدل بتعليقه الغامض في عزاء ضياء العوضي، ويكشف عن استفادته الكبيرة من نظام التغذية الذي كان يقدمه الراحل، بالإضافة إلى أخبار فنية أخرى متنوعة.

أثار الفنان علي الحجار جدلاً واسعاً بتعليقه المقتضب والمفاجئ خلال حضوره عزاء الراحل ضياء العوضي ، حيث ورد في تقارير إعلامية أنه رد على سؤال لم يُكشف عن تفاصيله قائلاً: كلام إيه معرفش!..

مين اللي قال؟ ، قبل أن ينسحب مباشرة من اللقاء. هذا الموقف الغامض أثار تساؤلات حول طبيعة السؤال الذي أثار استياء الفنان، وما إذا كان يتعلق بالراحل العوضي أو بظروف أخرى. وفي سياق متصل، كشف علي الحجار عن تجربته الإيجابية مع نظام التغذية الذي كان يقدمه ضياء العوضي، مؤكداً أنه التزم بتعليماته لمدة 11 شهراً متتالية.

وأشار إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة، أبرزها آلام حادة في العمود الفقري وارتجاع المريء، مما كان يؤثر بشكل كبير على حياته اليومية. لكنه أضاف أن الالتزام الصارم بتوجيهات العوضي ساهم بشكل كبير في تحسن حالته الصحية، حيث اختفت الأعراض تدريجياً وشعر بتحسن ملحوظ في مستوى طاقته ونوعية حياته. وأكد الحجار أنه لم يسبق له أن التقى بالراحل شخصياً، ولكنه كان حريصاً على تطبيق جميع النصائح والإرشادات التي يقدمها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد الحجار بجهود العوضي في مجال التغذية العلاجية، واعتبره قدماً رائداً في تقديم حلول غذائية مبتكرة وفعالة. وأضاف أن العوضي كان يتمتع بشعبية كبيرة بين الناس، وذلك بفضل قدرته على تبسيط المعلومات المعقدة وتقديمها بطريقة سهلة ومفهومة للجميع. هذا التصريح من علي الحجار يعكس التأثير الكبير الذي تركه ضياء العوضي في حياة الكثيرين، ليس فقط من خلال أنظمة التغذية التي قدمها، بل أيضاً من خلال رسالته الإيجابية وتشجيعه على اتباع نمط حياة صحي.

ومن الجدير بالذكر أن العوضي كان يعتبر من أبرز الشخصيات في مجال التغذية العلاجية في السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يحقق انتشاراً واسعاً من خلال تقديمه أنظمة غذائية متنوعة ومناسبة لمختلف الفئات العمرية والاحتياجات الصحية. وفي سياق آخر، شهدت الأوساط الفنية المصرية تفاعلاً كبيراً مع تصريحات الفنان محمود الليثي، الذي عبر عن حزنه الشديد بسبب حالة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وكشف عن مكالمة هاتفية جمعتهما، حيث قال لها: فداكي مستقبلي وعمري وحياتي.

كما شاركت شيرين عبدالوهاب تفاصيل تجربتها في التعافي والعودة إلى الحياة، مؤكدة أنها كانت تمر بفترة صعبة جداً، وأنها وجدت الدعم والمساندة من زملائها وأصدقائها. وفي نفس الإطار، طمأن الفنان ياسر جلال الجمهور على صحة الفنانة القديرة ميرفت أمين، مؤكداً أنها بخير وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً معلومات حول مواعيد غلق المحلات في التوقيت الصيفي لعام 2026، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالقضايا المتعلقة بالحياة اليومية





