علي ماهر يوجه رسالة ثقة لـ الفراعنة وأبوريدة يدعم الجهاز الفني الجديد

أكد علي ماهر المدير الفني الجديد لمصر وثقة هاني أبوريدة في الدعم الكامل للجهاز الفني، مع التركيز على خطة العمل الطموحة وتطوير مركز المنتخبات الوطنية.

أكد علي ماهر المدير الفني الجديد ل منتخب مصر الأول لكرة القدم أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات كبيرة تتطلب رؤية واضحة وخطة عمل طموحة لتحقيق أهداف الكرة المصرية. مشددًا على ثقته الكبيرة في إمكانات لاعبي الفراعنة وقدرتهم على الصمود أمام المنافسات القادمة، أوضح أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من العناصر التي وصفها بأنها من أفضل الموجودين في قارة أفريقيا.

رؤية ماهر لبناء منتخب قوي

أوضح المدير الفني أن الجهاز الفني لديه خطة مدروسة تسعى للوصول بالمنتخب إلى أعلى المستويات الممكنة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تحت قيادة حسام حسن وإبراهيم حسن. وأشار إلى ضرورة البناء على ما قدمه الثنائي السابق مع الفراعنة لضمان استمرارية التطور وعدم تكرار الأخطاء السابقة، مما يعكس احترامه الكبير لما تم إنجازه في المراحل السابقة.

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تحديات التدريب والاتصال المستمر

تحدث ماهر عن صعوبة المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هناك تحديات كبيرة تنتظر المنتخب، خاصة أن العمل مع المنتخبات الوطنية يختلف بصورة كبيرة عن تدريب الأندية بسبب قصر فترات التجمع والحاجة إلى تجهيز اللاعبين في وقت محدود. كشف المدير الفني عن خطته للتواصل المستمر مع لاعبي المنتخب خلال الفترة التي تفصل بين المعسكرات، حيث يعتزم عقد اجتماعات عبر تطبيق "زووم" بشكل منتظم لمتابعة اللاعبين والحفاظ على التواصل معهم حتى خارج فترات التوقف الدولي.

دعم أبوريدة للمشروع الوطني

عبر هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بالأجواء التي شهدها مركز المنتخبات الوطنية بعد حضور لاعبي منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 لمتابعة تدريبات المنتخب الأول. وأكد أبوريدة أن هذا المشهد يمثل أحد الأهداف الرئيسية لمشروع مركز المنتخبات الوطنية، والذي يستهدف توفير بيئة رياضية متكاملة تجمع مختلف المراحل السنية وتمنح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك بنجوم المنتخب الأول والاستفادة من خبراتهم.

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تقدير الأداء السابق والتحديات الحالية

شدد أبوريدة على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، مؤكدًا مساندة اتحاد الكرة للجهاز خلال المرحلة المقبلة رغم ضيق الوقت وكثرة التحديات المنتظرة. ووجه الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري السابق تقديرًا لما قدموه خلال فترة توليهم المسؤولية، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يكن لهم كل التقدير والاحترام على الجهود المبذولة والإنجاز الذي تحقق.

دور صلاح وتأثيره على القرارات

أشار المحلل شوبير إلى احتمالية وجود دور لقائد الفراعنة محمد صلاح في التطورات التي سبقت رحيل الجهاز الفني السابق، مشيرًا إلى أن صلاح ربما نقل بعض ملاحظاته إلى هاني أبوريدة خلال الاجتماع الذي عُقد في تركيا. وأوضح أن خروج صلاح من المعسكر السابق كان متفقًا عليه مسبقًا، إلا أن قائد المنتخب كانت لديه مخاوف تتعلق بالسفر إلى أفريقيا بسبب نجله ليل، مما دفعه للتعبير عن استيائه من الأوضاع الداخلية.