علي ماهر يتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا لحسام حسن

تعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر خلفًا لحسام حسن، مع دعم هاني أبوريدة للجهاز الفني الجديد وتأكيد الناقد محمد القاضي صواب الاختيار لخبراته في الكرة المصرية.

أكد الناقد الرياضي محمد القاضي أن اختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية ل منتخب مصر خلفًا ل حسام حسن يمثل قرارًا صائبًا من جانب اتحاد الكرة، في ظل الخبرات التي يمتلكها المدرب الجديد داخل الكرة المصرية. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد.

ويأتي هذا التطور بعد رحيل حسام حسن عن تدريب الفراعنة، إذ يتولى علي ماهر المسؤولية الفنية للمنتخب الأول، بينما يضع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة ثقته الكاملة في الجهاز الفني الجديد رغم ضيق الوقت أمامه.

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تعيين علي ماهر خلفًا لحسام حسن في منتخب مصر

تولى علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا لحسام حسن، بقرار من اتحاد الكرة المصري الذي اختار مدربًا يمتلك خبرة طويلة في الدوري المحلي.

وأوضح محمد القاضي أن علي ماهر من المدربين المتميزين، وحقق نتائج لافتة خلال تجاربه التدريبية المختلفة، كما يمتلك خبرات كبيرة في الدوري المصري تمنحه فهمًا دقيقًا لطبيعة المنافسة المحلية.

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وأضاف القاضي أن علي ماهر من أبناء النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن أبناء القلعة الحمراء دائمًا ما يقدمون مدربين كبارًا في مجال التدريب، وهو ما يعكس الإرث الكروي الذي يحمله المدرب الجديد.

موقف الاتحاد وآراء محمد القاضي حول الاختيار

يرى محمد القاضي أن علي ماهر متمرس في الكرة المصرية، ويستطيع التعامل مع مختلف اللاعبين، خاصة أنه سبق له تدريب أندية كبيرة واكتسب خبرات في التعامل مع النجوم.

واختتم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن علي ماهر من أنجح المدربين الموجودين على الساحة الكروية المصرية، وأن خبراته تساعده على التعامل مع المرحلة المقبلة بالمنتخب.

من جانبه، شدد هاني أبوريدة على دعم مجلس إدارة الاتحاد للمدير الفني الجديد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى إلى توفير الأجواء المناسبة لمساعدة الجهاز الفني على تحقيق أهداف المنتخب.

ووجه أبوريدة الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري السابق، تقديرًا للجهود التي بذلوها والإنجاز الذي تحقق خلال فترة توليهم المسؤولية، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يكن لهم كل التقدير والاحترام.

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تحديات الجهاز الفني الجديد وضيق الوقت أمام علي ماهر

يواجه علي ماهر تحديًا مبكرًا، إذ يملك منتخب مصر مباراتين خلال أقل من أسبوع، وفق ما صرح به هاني أبوريدة الذي أشار إلى أن ضيق الوقت يمثل العقبة الأكبر أمام الجهاز الفني.

وفي إطار متصل، تحدث أبوريدة عن مشروع مركز المنتخبات الوطنية، موضحًا أنه يستهدف توفير بيئة متكاملة تجمع مختلف المراحل السنية، وتمنح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك بنجوم المنتخب الأول والاستفادة من خبراتهم.

وحضر لاعبو منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 تدريبات المنتخب الأول، والتقطوا الصور التذكارية مع نجوم الفراعنة، بينما حرص عمر مرموش على مساندة منتخب الناشئين مواليد 2009 خلال مواجهته الودية أمام نظيره الروسي بمركز المنتخبات الوطنية.

وظهر محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول، في لقاء مع حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الأولمبي داخل المركز. وفي سياق منفصل، أوضح شوبير أن صلاح ربما نقل بعض ملاحظاته إلى هاني أبوريدة خلال اجتماع عُقد في تركيا تطرق إلى أوضاع المنتخب، لكنه لم يؤكد وجود تدخل مباشر من اللاعب في قرار إقالة حسام حسن.