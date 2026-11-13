علي ماهر مدرباً للمنتخب المصري.. مسيرته الفنية والسياسية والكرة

تولي علي ماهر إدارة المنتخب المصري خلفاً لحسام حسن، حيث تتنوع خبراته بين التمثيل في أفلام مصرية وقيادة فرق الدوري.

يُعد اختيار علي ماهر كمدرب رئيسي للمنتخب المصري لكرة القدم خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء الفريق وتنمية روحه المعنوية بعد فترة من التقلبات. خلفاً للمدرب السابق حسام حسن ، يستهدف علي ماهر توحيد صفوف اللاعبين وإعدادهم للمنافسات القادمة ضمن إطار عمل جماعي متماسك.

مسيرة علي ماهر الفنية والرياضية المتكاملة

يحمل علي ماهر سيرة ذاتية غير تقليدية تجمع بين الرياضة والسينما، حيث بدأ مسيرته كلاعب في النادي الأهلي قبل أن يلتحق بقطاع التمثيل. شارك في عدة أعمال فنية منها فيلم سيد العاطفي عام 2005 مع نجوم مثل تامر حسني وعبلة كامل ونور وزينة، ثم فيلم حاحا وتفاحة عام 2006 بطولة طلعت زكريا وياسمين عبد العزيز.

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استمرت مشاركته السينمائية مع فيلم بالعربي سندريلا عام 2006، وتلى ذلك مسلسل الفوريجي عام 2010، قبل أن يعود للتركيز الكامل على كرة القدم. بعد اعتزاله اللعب عام 2004، توجه للعمل في قطاعات الناشئين ثم بدأ رحلته التدريبية في الدوري المصري.

تحديات قيادة المنتخب ودمج المواهب

يواجه علي ماهر مهمة صعبة في إدارة مجموعة من النجوم ذوي الخبرات المتنوعة في الملاعب الأوروبية والمحلية. يتطلب العمل مع لاعبين مثل محمد صلاح مهارات تواصل عالية وبناء تفاهم سريع داخل غرفة الملابس لضمان أداء متميز.

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بدأت رحلة تدريبه للمنتخب بلقاء ودي مع محمد صلاح سادته القفشات والضحكات، مما يعكس الجو الإيجابي الذي يسعى إليه. يعتمد علي ماهر على الخبرات المتراكمة لفهم تفاصيل اللعبة وتطوير أداء الفرق التي تولى قيادتها فنياً.

أخبار الدوري المصري وتحركات الفرق

في سياق دوري الأندية، ينتظر جماهير الأهلي وبيراميدز مباراة قوية في 23 نوفمبر تمثل قمة التنافس. كما أعلن حسين لبيب عدم نيته الترشح مجدداً أو بيع قلعة الزمالك البيضاء.

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