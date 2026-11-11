علي ماهر يعلن سعادته بتولي تدريب منتخب مصر ويبرز التحديات الزمنية

المدرب الجديد علي ماهر يرحب بدوره مع منتخب مصر ويؤكد على ضيق الوقت المتوقع قبل لقاء مالاوي، مدعوماً بدعم رئيس الاتحاد هاني أبوريدة وقدرات اللاعبين.

في تصريحات حماسية، أعلن المدرب الجديد علي ماهر ، الذي تولى مؤخرًا عرش تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، سعادته الكبيرة بدوره وتحدياته القادمة، موضحًا تزامن ضيق الوقت مع ضرورة إعداد الفريق للقاء مع مالاوي داخل أسابيع قليلة.

التشريف والامتنان للجهات الداعمة

أشكر علي ماهر في أول حديثه، رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، على ثقة الاتحاد وإمكانية توليه مسؤولية المنتخب، مع شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم. كان معبرًا كذلك عن تقديره للمدرب السابق، حسام حسن، لنجاحاته الماضية.

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التحديات الزمنية واستراتيجية اللعب

أبرز ماهر التحديات التي يتوقعها تحديد دفعية الإنجاز في الفترة القصيرة، مؤكداً أن ضيق الوقت يشكل أبرز الصعوبات قبل التهيئة لمباراة مالاوي. وأختم بإعطاء نُسقًا جديدًا للمنتخب يٌعنى بالناس في الخصلات الداخلية، موجهاه لتحقيق انسجام فني دقيق قبل المباريات. إن مرحلة التحضير الحالية تحتاج إلى فترات طويلة لتطبيق أفكاره الفنية، وهو أمر صعب في ظل ضيق الوقت.

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إيمان الاتحاد بمصالح اللاعبين وتقدير للجهود السابقة

أوضح رئيس الاتحاد، هاني أبوريدة، تقديره للجهود التي بذلها مصطفى حسام حسن وفريقه في الفترة السابقة، مع طمأنه حول الدعم الكامل لإدارة الاتحاد للجهاز الفني الجديد. يضيف أنه يطمح إلى توفير بيئة موحدة تُدمج مواهب الشباب في إطار التفاعل مع نجوم المنتخب الأول، وهو ما يعكس هدف مشروع مركز المنتخبات الوطنية.

ما وراء المشهد والروابط داخل الفريق

بالإضافة إلى التركيز على التحديات الفنية، روا الصحافة الشائعات عن دور محمد صلاح، الذي قد نقل ملاحظاته إلى الاستفتاء في اجتماع أُقيم في تركيا، بالانتقال إلى هاني أبوريدة. ومع ذلك، لم تتوفر تفاصيل واضحة على أي تدخل لاعب لمواقف التقرير على فصائل المدرب أو الطرف الواحد. يظل منتجو واختبارات كورونا منذ موعد التخرج في الموسم السابق ملتزمين بالظروف المقررة، وتحقيق التفاصيل. يُنصَح بالتركيز على تحقيق أشواط الوسائط الإعلامية نحو تحقيق الانسجام والتمثيل الوطني في الخلاصة.