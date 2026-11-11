علي ماهر يقدّم إشادة عالية لنجوم محمد صلاح وتفعيل لقاء عبر زووم مع المنتخب

المدير الفني الجديد للمصر، علي ماهر، يؤكد أهمية تجربة محمد صلاح ويعلن عن اجتماعات منتظمة عبر تطبيق زووم مع لاعبي المنتخب ليعزز التواصل والتطوير.

أعلن مدير المنتخب الأول للمصر، علي ماهر ، تحليلاً إيجابياً لرحلة محمد صلاح الاحترافية، موصلاً أن بطولته في ليفربول توفر نموذجًا يُحتذى به في كرة القدم المصرية.

تحليل علي ماهر لتجربة محمد صلاح

أوضح ماهر أن مسيرة صلاح، التي فاقت عدة أسياد كرة القدم العالمية، تظل "أفضل ما حدث للكرة المصرية"، موضحًا أن تناقونه مع القمة الأوروبية يثبت قيمة اللاعب وتؤكد على أثره الإيجابي على اللاعبين المصريين. يضيف هنا أن وجود لاعب بحجم صلاح لا يقتصر على دور البطولة في المباريات فحسب، بل يفتح ثورة تعليمية داخل صفوف المنتخب، حيث يستفيد اللاعبين الشباب من خبرته الدولية.

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التواصل المستمر عبر تطبيق زووم مع المنتخب

يؤكد ماهر أن التواصل مع اللاعبين لن يتوقف عند فترات التوقف الدولي فحسب، بل سيستمر بالاجتماعات عبر تطبيق زووم مع جميع عناصر المنتخب خلال الفترة المقبلة، معتمدًا على تحديثات مستمرة ومتابعة حثيثة لحالة اللاعبين حتى في فصل العمل وأوقات التجمع القصيرة. يذكر أن هذا الإجراء يأتي تقديراً لظروف التدريب التي تختلف بدقة عن تلك التي يمر بها أندية اللاعبين، مع إعطاء أهمية للملفات الشخصية والتدريب المستمر.

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دور اتحاد الكرة والرئيس هاني أبوريدة في دعم الجهاز الجديد

أعرب رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، عن سعادته بالجوهر الإيجابي الذي يحيط بمركز المنتخبات، مسلطاً الضوء على وجود اللاعبين غير المتخصصين من فئات 2007 و2009 وهو ما يعكس روح الانتماء والربط بين الأجيال الرياضية. كما أكد على دعم الاتحاد للجهاز الفني الجديد بقيادة ماهر، معترفا بضغط الوقت وأهمية التحدي في ظل مباراتين دوليتين خلال أقل من أسبوع، مجاباً على إدعاءات حول أهمية التخطيط في ظل هذه الظروف السريعة. ختتم أبوريدة بتقدير جهوده السابقة للجهاز السابق، مؤكداً أن مركز المنتخبات الوطني يهدف إلى إنشاء بيئة موحدة تجمع كل المراحل، وتمنح اللاعبين الصغار فرصة الاستفادة من خبرات نجوم المنتخب.

خطوات المستقبل والآفاق التنافسية للمنتخب المصري

يؤكد علي ماهر أن خطة جهازه تركز على الاستفادة من سوابق حسام حسن وإبراهيم حسن لتحقيق أهداف جديدة، مستحضرًا أن نجاحات مدراء مسابقة المستوى الدولي تتطلب دعمًا مستمرًا وتنسيقًا مستمرًا مع الاتحاد. من جهة أخرى، يسعى الجهاز إلى تعزيز قدرة المنتخب على المنافسة على أعلى المستويات بفضل التركيز على تطوير اللاعبين الجدد والربط بينهم وبين نجوم الفريق عبر محافظات التمرين والتواصل الدائم. تنتهي الرسالة بإحياء التزام الجهاز الجديد بمواصلة العمل على رفع الأداء الجماعي والتأهل للبطولات العظمى، مع التركيز على تجربة صلاح كنموذج يحتذى به في العمل الشاق والاحترافية على الميدان والخارج.