علي الدين هلال: العلاقات المصرية الخليجية تاريخية وعميقة.. الملك سلمان تطوع في الحرس الوطني

أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية على عمق العلاقات بين مصر ودول الخليج، مستعرضًا مواقف تاريخية تعكس هذا الترابط القوي، بدءًا من تطوع الملك سلمان في الحرس الوطني المصري وصولًا إلى الدعم الخليجي لمصر في أزماتها.

أكد الدكتور علي الدين هلال ، أستاذ العلوم السياسية، أن العلاقات بين مصر ودول الخليج راسخة وعميقة الجذور، مشيرًا إلى سلسلة من المواقف التاريخية التي تجسد هذا الترابط الوثيق، مستهلاً حديثه بالإشارة إلى موقف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، قائلاً: ' الملك سلمان ، أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، كان شابًا تطوع للقتال في الحرس الوطني ال مصر ي عام 1956، وكانت هذه الصورة موجودة في مجلة المصور، ولاقت شهرة واسعة في ذلك الحين.

' وأضاف هلال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'نظرة' على قناة صدى البلد، أن مواقف الأشقاء في الخليج لا تزال مستمرة، مستشهداً بموقف الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 30 يونيو، عندما وصل إلى مطار القاهرة، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبراً عن تقديره البالغ لهذا الموقف، قائلاً: 'ما رأيناه من الرئيس السيسي بتقبيل جبهة الملك عبد الله يعكس مدى التقدير الكبير، فالإحساس بالفضل لأهله هو منبع الفضل.' كما أشار هلال إلى الدور المحوري الذي لعبه الأمير سعود الفيصل، رحمه الله، قائلاً: 'لا يمكننا أن ننسى موقف الأمير سعود الفيصل، عندما توجه إلى الاتحاد الأوروبي وأعلن بوضوح: إذا قطعتم علاقتكم بمصر.' مؤكدًا على الدور الداعم الذي لعبه الأمير في مساندة مصر في تلك الفترة الحرجة.\وتناول هلال أول تحرك خارجي للرئيس المؤقت عدلي منصور بعد 30 يونيو، موضحاً أن 'أول زيارة خارجية للرئيس عدلي منصور كانت إلى القمة الكويتية الأفريقية، حيث حظي باستقبال حافل، وفي غضون أيام قليلة، ساهمت الكويت في فك الحصار الأفريقي عن مصر، وكان في ذلك الوقت وزير الخارجية نبيل فهمي.' كما ألقى الضوء على الروابط التعليمية المتينة بين مصر ودول الخليج، قائلاً: 'القصص كثيرة ومتواصلة، فالآلاف من الأشقاء الخليجيين درسوا في مصر، ومن بينهم قادة وأمراء، مثل أحمد خليفة السويدي، أول وزير خارجية للإمارات، والذي أصبح فيما بعد مستشاراً للشيخ زايد.' وأضاف: 'كان هناك أيضًا وزراء وشخصيات بارزة تخرجوا من كلية الاقتصاد في جامعات مصر، من الإمارات والكويت وقطر والبحرين والسعودية، مما يعكس الأهمية التاريخية لمصر كمركز علمي وثقافي بارز.' وروى هلال موقفًا شخصيًا مؤثراً، قائلاً: 'أثناء دراستي في كلية الاقتصاد، كان لدي زملاء من السعودية، منهم رضا محمد لاري الذي أصبح فيما بعد رئيس تحرير جريدة عكاظ، وكذلك عبد اللطيف الميمني، والتقيت به بعد سنوات في السعودية عندما كان سفيرًا في طهران، وكان لقاءً مؤثرًا للغاية بعد سنوات طويلة من الغياب.' وشدد هلال على أن هذه العلاقات ليست مجرد روابط سياسية أو اقتصادية، بل هي نتاج لعمق تاريخي واجتماعي وثقافي يجمع بين الشعبين الشقيقين.\وفي سياق حديثه، أوضح هلال أن السياسة تتطلب رؤية استراتيجية وعقلية متزنة، بعيدًا عن الانفعالات العابرة، مشيرًا إلى أهمية دراسة وتحليل المعطيات بعمق قبل اتخاذ القرارات. كما سلط الضوء على أهمية الدور الذي لعبته مصر في المنطقة، مؤكدًا على قدرتها على تجاوز التحديات والصعاب، من خلال حكمة القيادة ووحدة الصف الداخلي. كما تطرق إلى أهمية العلاقات المصرية الخليجية في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والخليجي على حد سواء. وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمخاطرة كبيرة خلال زياراته لدول الخليج في فترة صعبة، حيث لم يكن الهدف هو الحصول على صورة إعلامية، بل كان يسعى لتوحيد الصف ودعم القضية المصرية. وأشار إلى أهمية الاعتماد على الخبرات الوطنية في إدارة الأزمات، والابتعاد عن الاعتماد على الآراء المتسرعة أو غير المدروسة. وأكد على أهمية استمرار التواصل والحوار مع جميع الأطراف، من أجل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية. كما دعا إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم والثقافة والاقتصاد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوب المنطقة





