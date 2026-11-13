علي ماهر يشرف على مباراة مصر الأولى أمام مالاوي في التصفيات الأفريقية 2027

يرأس علي ماهر منتخب مصر لأول مرة في مواجهة مالاوي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، مع إعلان أسماء التشكيلة الرسمية واللاعبين المحترفين المتوقع مشاركتهم.

وجه علي ماهر ، المدير الفني الجديد ل منتخب مصر ، رسالة قوية تحمل معاني الفخر والانتماء الوطني، قبل انطلاق المباراة الرسمية الأولى التي يشرف فيها على الفريق، والتي تقام أمام منتخب مالاوي ، والمقرر إقامتها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

رسالة الانتماء لمنتخب مصر

نشر علي ماهر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة "مصر أولًا.. ودائمًا"، في رسالة واضحة لاقت اهتمامًا واسعًا قبل انطلاق مهمته الرسمية مع المنتخب الوطني، وتأتي هذه الرسالة في توقيت مهم، إذ يستعد المدير الفني لخوض أول مباراة له مع الفراعنة، بعدما تولى المسؤولية خلفًا لحسام حسن، وسط آمال كبيرة بظهور المنتخب بصورة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية.

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وطمح علي ماهر إلى افتتاح مشواره مع منتخب مصر بالفوز على مالاوي، وحصد النقاط الثلاث، للحفاظ على صدارة المجموعة ومواصلة النتائج الإيجابية في التصفيات الإفريقية، مما يعكس طموحه في بناء فترة نجاح مستدام للطاقم الفني واللاعبين على حد سواء.

تركيبة التشكيلة المتوقعة للفراعنة

وتتضمن قائمة منتخب مصر تواجد كل من محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع يتواجد اللاعبون محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

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بينما ضم خط الوسط كل من مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن، وفى الهجوم الرباعي محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

جدول المباريات الأفريقية والأوروبية

وتشهد التصفيات الأفريقية إقامة 12 مباراة تجمع عددًا من المنتخبات الطامحة لمواصلة مشوارها نحو التأهل، وتأتي مواجهة مصر ومالاوي في مقدمة اللقاءات، قبل أن تتواصل المنافسات على مدار اليوم بمواجهات قوية أبرزها هولندا أمام اليونان، والمغرب ضد النيجر.

وتعد هذه المباراة جزءًا من جدول حافل بالمنافسة والإثارة، حيث تقام مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، إلى جانب مباريات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في يوم كروي يشهد تغطية واسعة ومتابعة متزامنة للفرق المشاركة.