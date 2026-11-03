علي الرملي يواجه لاعب قبرص على البرونزية في أولمبياد الشباب داكار 2026

يواجه علي الرملي، لاعب منتخب مصر للجودو، لاعب قبرص في مباراة البرونزية بوزن أقل من 81 كجم ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 في السنغال.

يستعد علي الرملي ، لاعب منتخب مصر للجودو ، لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام لاعب قبرص، ضمن منافسات وزن أقل من 81 كجم في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 المقامة حاليا في السنغال. والمباراة مقررة في تمام الساعة 4:20 مساء بتوقيت السنغال ، ويسعى اللاعب خلالها لتحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية.

تأتي هذه المواجهة بعد مشوار شهده اللاعب في البطولة حتى الآن، إذ حقق الفوز على لاعب الإمارات في دور الثمانية. غير أنه خسر لاحقا أمام لاعب إيران في الدور نصف النهائي، ليتحدد أمامه بذلك طريق الحصول على ميدالية في هذه الدورة.

Also read خلاف بسبب طفل يشعل معركة بين 12 شخصًا.. تفاصيل مشاجرة البساتين

مشوار علي الرملي في البطولة حتى الآن

تُعد منافسات الجودو من الرياضات الفردية التي تعتمد على التقسيم حسب الأوزان، ويتنافس فيها اللاعبون داخل كل فئة وزنية وفق نظام خروج المغلوب. وفي هذا النظام يحصل الخاسران في الدور نصف النهائي على فرصة للمنافسة على المركز الثالث، وهو ما يمنح علي الرملي فرصة جديدة للوصول إلى منصة التتويج.

وبعد الخسارة أمام لاعب إيران، ينتظر اللاعب المصري مواجهة جديدة أمام لاعب قبرص، وهي المباراة التي تحدد صاحبي المركزين الثالث والرابع في الفئة. ويمثل الفوز فيها الهدف الأساسي للاعب، الذي يسعى لإنهاء مشواره في البطولة بميدالية تضاف إلى رصيد منتخب مصر.

Advertisement

مشاركة مصر في دورة داكار 2026

تستضيف السنغال دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 13 نوفمبر المقبل. وتشهد الدورة مشاركة واسعة من الدول، ويأتي تنظيمها في إطار الحدث الرياضي الذي يجمع الشباب الموهوبين من مختلف القارات.

وتشارك مصر في البطولة بوفد يضم 45 لاعبا ولاعبة، يتنافسون في 19 رياضة مختلفة. ويعكس هذا العدد حجم الحضور المصري في الدورة، وتنوع الرياضات التي يمثل فيها الشباب المصريون بلادهم في هذا الحدث الدولي.

ويتابع الجمهور المصري مشاركة اللاعبين والرياضيين عن قرب، إذ تحمل كل مواجهة آمال الحصول على نتائج مميزة ورفع علم مصر على منصات التتويج. وتبقى نتائج اللاعبين في كل رياضة محط اهتمام المتابعين طوال أيام المنافسات.

طموحات الرياضة المصرية في الدورة

تسعى البعثة المصرية إلى تحقيق نتائج تليق بتاريخ الرياضة المصرية، مع الاستفادة من مشاركة الشباب في منافسات رفيعة المستوى. ويمثل كل لاعب في هذه الدورة فرصة لاكتساب الخبرة الدولية ومواجهة منافسين من دول مختلفة.

Advertisement

وفي ختام المنافسات، سيبقى ملف علي الرملي وبقية اللاعبين المصريين محل متابعة، إذ تنتظر الجميع نتيجة مباراة البرونزية في وزن أقل من 81 كجم. وتبرز هذه المباراة كأحد أهم الاستحقاقات المصرية في اليوم، مع ترقب كبير لما ستسفر عنه المواجهة أمام لاعب قبرص.