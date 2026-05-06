علي معلول يشكر جماهير الصفاقسي ويكشف تفاصيل تجربته في الأهلي

أعرب نجم النادي الصفاقسي التونسي علي معلول عن شكره لجماهير النادي، وتحدث عن أبرز محطات مسيرته الكروية في مصر وتونس، مؤكدًا أن تجربته في الأهلي كانت من أهم مراحل حياته الكروية.

وجّه نجم النادي الصفاقسي التونسي اللاعب علي معلول رسالة شكر ل جماهير النادي، مشيرًا إلى أن تفاعلهم الكبير ومحبتهم الكبيرة له هي أعظم إنجازاته. كتب معلول عبر صفحته على فيسبوك: "إلى من جعلوا الفشل نجاحًا، واليأس أملًا..

شكرًا لجماهيري الغالية التي تضيء دربي، كلمات الشكر تخجل أمام عطائكم، فأنتم أهل التميز والوفاء. تفاعلكم الإيجابي وحبكم الصادق هو أعظم إنجازاتي. شكرًا لأنكم معي في كل لحظة. أنتم فخر حقيقي ونجاحي هو نجاحكم #الصفاقسي".

وتحدث معلول عن أبرز محطات مسيرته الكروية خلال تصريحاته لموقع "هاشتاج ميديا"، مؤكدًا أنه قضى 9 سنوات مميزة داخل النادي الأهلي المصري، حيث حقق العديد من البطولات الجماعية والإنجازات الفردية. وأشار إلى أن رحيلته مع القلعة الحمراء كانت من أهم مراحل مسيرته، قائلًا: "لا يوجد أي لاعب في صفوف الأهلي نجح في صناعة 10 أهداف هذا الموسم رغم أن الأهلي لعب في 6 بطولات مختلفة، بما فيهم لاعبي الوسط المهاجمين والأجنحة".

وأكد معلول أن حلمه الأكبر هو التتويج ببطولة مع منتخب تونس، مشيرًا إلى رغبته في تحقيق إنجاز يُسعد الجماهير التونسية. وتطرق للحديث عن الفارق بين تجربته في مصر وتونس، حيث أشار إلى أن الشهرة في مصر أكبر، خاصة مع اللعب لنادي بحجم الأهلي وجماهيريته الضخمة، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تعشق كرة القدم وتُقدّر اللاعبين بشكل كبير. وفي المقابل، أوضح أن الأجواء في تونس مختلفة بعض الشيء، معتبرًا أن "العقليات أصعب قليلًا" في إشارة إلى طبيعة التفاعل مع اللاعبين.

وأضاف أنه شعر بحجم نجوميته داخل الأهلي بعد مرور عامين فقط، وهو ما اعتبره تقديرًا كبيرًا من الجماهير، زاد من حجم المسؤولية عليه لتقديم أفضل ما لديه. واختتم معلول تصريحاته مؤكدًا على قوة علاقته بجماهير الأهلي، مشددًا على أنها قائمة على الحب والاحترام المتبادل، وأنه يكنّ لهم مشاعر خاصة بعد السنوات التي قضاها داخل النادي





