عماد النحاس: الفوز على سيراميكا دفعة قوية للمصري في المرحلة الحاسمة

تصريحات لعماد النحاس، المدير الفني للمصري البورسعيدي، حول الفوز على سيراميكا كليوباترا، والمنافسة الشرسة في الدوري المصري الممتاز، وطموحات الفريق في كأس الرابطة والمواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

أكد عماد النحاس ، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، أن الفوز الهام الذي حققه فريقه على سيراميكا كليوباترا يمثل دفعة معنوية كبيرة للغاية للاعبين والجهاز الفني، ويأتي في توقيت حاسم من الموسم الكروي.

وأضاف النحاس أن هذا الانتصار يعزز من ثقة اللاعبين بأنفسهم وقدراتهم، ويمنحهم حافزًا إضافيًا للقتال في المباريات المتبقية من الدوري المصري الممتاز. وأشار إلى أن المنافسة هذا الموسم تتميز بشراسة غير مسبوقة، وأن الفارق بين الفرق في جدول الترتيب ضئيل للغاية، مما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي صغير. وأوضح أن اشتعال الصراع على المراكز المتقدمة، وخاصة المربع الذهبي الذي يمثل هدفًا رئيسيًا لمعظم الأندية، يعكس حالة التوازن الفني والبدني بين الفرق المشاركة.

هذا التوازن يجعل كل فريق قادرًا على تحقيق الفوز على الآخر، ويجعل التكهنات بصعوبة بالغة. النحاس شدد على أن جميع الفرق تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها، سواء بالبقاء في الدوري، أو المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية، أو حتى المنافسة على اللقب نفسه، وهذا ما أدى إلى ارتفاع مستوى المنافسة بشكل عام. وكشف المدير الفني للمصري البورسعيدي عن أنه قام بإجراء بعض التعديلات الفنية والتكتيكية على أسلوب لعب الفريق، وذلك بهدف تطوير الأداء العام وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في الفترة القادمة.

وأوضح أن هذه التعديلات شملت تغييرات في طريقة اللعب، بالإضافة إلى إدخال بعض العناصر الجديدة في التشكيلة الأساسية، بهدف إضفاء المزيد من المرونة والتنوع على أداء الفريق. وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت بناءً على دراسة متأنية لأداء الفريق في المباريات السابقة، وتحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافسين. كما أكد النحاس على أهمية العمل الجماعي والروح القتالية العالية للاعبين، مشيرًا إلى أن هذه العوامل هي التي ستساعد الفريق على تحقيق أهدافه في النهاية.

وتطرق النحاس إلى بطولة كأس الرابطة، مؤكدًا أن فريقه يوليها اهتمامًا كبيرًا، وأن الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب يمثلان هدفًا رئيسيًا للفريق. وأوضح أن الفريق يمتلك القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وأن اللاعبين مصممون على بذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد جماهير المصري البورسعيدي. وأضاف أن الفوز ببطولة كأس الرابطة سيكون بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة الفريق إلى منصات التتويج، واستعادة أمجاده السابقة.

وفيما يتعلق بالمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري، أكد النحاس أنها ستكون مباراة في غاية الصعوبة، نظرًا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للفريقين. وأوضح أن الأهلي يسعى للحفاظ على لقبه، بينما المصري يسعى لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب. وأشار إلى أن هذه المباراة قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد بطل الدوري، وأن الفريق سيخوضها بكل قوة وإصرار من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف أن نتائج بعض الفرق الأخرى، مثل سموحة وإنبي وسيراميكا كليوباترا، قد تؤثر بشكل مباشر على شكل المنافسة في القمة، وأن الفريق يتابع هذه النتائج عن كثب. وفي الوقت نفسه، أكد النحاس على تمسك المصري بحظوظه في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، مشيرًا إلى أن الفريق سيقاتل حتى النهاية من أجل تحقيق هذا الهدف.

واختتم النحاس تصريحاته بالتأكيد على أن حسم جميع مباريات الدوري في الأمتار الأخيرة لم يكن أمرًا واقعيًا، نظرًا لتباين الدوافع والأهداف بين الفرق المشاركة، وهو ما ساهم في استمرار الإثارة والتشويق حتى الجولات الأخيرة من عمر الدوري. وأضاف أن الدوري المصري الممتاز هذا الموسم يشهد منافسة قوية ومثيرة، وأن هذا يعكس مدى تطور الكرة المصرية





