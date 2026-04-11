عماد النحاس يشيد بأداء المصري بعد التعادل مع بيراميدز ويؤكد على صعوبة المنافسة

عبر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي عماد النحاس عن سعادته بالتعادل أمام بيراميدز في الدوري المصري، وأشاد باللاعبين وبالدعم المقدم للفريق، مؤكدًا على صعوبة المنافسة في المرحلة النهائية من البطولة

أعرب عماد النحاس ، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي ، عن سعادته البالغة بالتعادل الذي حققه فريقه أمام بيراميدز في الجولة الثانية من مرحلة الحسم لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2025-2026. وأشاد النحاس بالدعم الكبير الذي تلقاه من إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي، مشيرًا إلى أهمية الدخول السريع في أجواء الفريق في ظل الظروف الصعبة التي مر بها، خاصة بعد الخسارة الثقيلة أمام الزمالك .

وقدم النحاس الشكر لـ نبيل الكوكي، المدير الفني السابق للفريق، على ما قدمه للفريق ووصوله إلى مرحلة المنافسة في الدوري وربع نهائي كأس الكونفدرالية. التعادل مع بيراميدز، الذي انتهى بهدف لكل فريق، رفع رصيد المصري إلى 33 نقطة في المركز السادس، بينما ارتقى رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر.<\/p>

خلال تصريحاته لبرنامج 'الكابتن' الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc، عبر النحاس عن تقديره للاعبين على أدائهم المتميز داخل الملعب، مؤكدًا على تركيزهم العالي وتنفيذهم المثالي للتعليمات. وأشار إلى أن الفريق عمل بجد لشحن البطاريات بعد الخسارة الثقيلة، مؤكدًا على أن المنافسة في المجموعة النهائية ستكون شديدة، في ظل وجود سبعة أندية تتنافس على اللقب.<\/p>

أكد النحاس أن الفرق الثلاثة الكبرى، الأهلي والزمالك وبيراميدز، تتنافس بقوة على اللقب، في حين تسعى الأندية الأربعة الأخرى لتحقيق نتائج إيجابية. وتوقع النحاس أن تكون المباريات الست المتبقية صعبة على الجميع، مشيرًا إلى الإرهاق الذي يظهر على اللاعبين في نهاية الموسم. وأوضح أن الفريق سعى للفوز في الشوط الثاني، على الرغم من بعض العوائق مثل حالات الطرد والتغييرات في الخطط الفنية. وأختتم حديثه بالتأكيد على أن المباراة كانت ممتعة للجماهير، معربًا عن شكره للاعبين على جهودهم وعن رضاه عن النتيجة النهائية.<\/p>

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام بيراميدز، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة. ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.<\/p>

ويترقب جمهور كرة القدم المصرية بشغف هذه المواجهة الحاسمة، التي ستحدد إلى حد كبير مسار المنافسة على لقب الدوري<\/p>





الدوري المصري المصري البورسعيدي بيراميدز عماد النحاس أحمد حسن الأهلي الزمالك كرة القدم رياضة

