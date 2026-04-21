عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد للروح القتالية وعليه حسم المواجهات الكبرى لاستعادة الهيبة

طالب نجم الأهلي السابق عمرو الحديدي لاعبي الفريق باستعادة الروح القتالية في المباريات الحاسمة بالدوري المصري، مؤكداً أن الفوز على المنافسين المباشرين هو السبيل الوحيد للحفاظ على هيبة القلعة الحمراء.

شدد عمرو الحديدي ، نجم النادي الأهلي السابق، على ضرورة استعادة المارد الأحمر لروحه القتالية المعهودة قبل الدخول في المنعطف الأخير من منافسات الدوري المصري الممتاز، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة لا تحتمل أي تهاون أو تفريط في النقاط.

وفي تصريحاته المثيرة للجدل خلال استضافته في برنامج الماتش مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، أوضح الحديدي أن المدير الفني الحالي ييس توروب رغم مجهوداته، إلا أن رحيله عن الفريق يبدو مسألة وقت لا أكثر، مؤكداً أن مصير الأهلي في المباريات المتبقية بات معلقاً بأقدام اللاعبين الأحد عشر داخل المستطيل الأخضر، والذين يجب عليهم استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه جماهيرهم. وتطرق الحديدي في حديثه إلى قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة، مبيناً أن هذا القرار ليس له علاقة بالجانب البدني بقدر ما هو محاولة لتفريغ الضغوط النفسية المتراكمة على اللاعبين بعد سلسلة من الضغوطات والمباريات المتلاحقة. وأضاف أن اللاعبين يمرون بحالة من الإجهاد الذهني التي تتطلب فاصلاً من الهدوء لاستعادة التركيز، مؤكداً أن استعادة روح الفريق هي العملة الصعبة التي يفتقدها الأهلي في الفترة الراهنة، وهي المحرك الأساسي لتحقيق الانتصارات في ظل التنافس المحتدم على صدارة الدوري، حيث شدد على أن الحوافز المالية رغم أهميتها، إلا أنها تظل ثانوية أمام القيمة المعنوية والروح القتالية التي تميز شخصية بطل القرن. وفي سياق متصل، قدم الحديدي رؤيته الفنية حول المواجهة المرتقبة بين نادي الزمالك وبيراميدز، حيث توقع أن تميل الكفة لصالح الفارس الأبيض، مشيراً إلى أن هذا السيناريو في حال حدوثه لن يلقي بظلال سلبية على مسيرة النادي الأهلي. وأكد أن تركيز لاعبي القلعة الحمراء يجب أن ينصب بشكل كامل على حصد النقاط من المواجهات المباشرة، لاسيما ضد بيراميدز والزمالك، لترسيخ الهيمنة وإثبات أحقية الفريق بالصدارة، موضحاً أن الهدف الأسمى هو الانتصار في هذه المواجهات الكبرى التي تعتبر بحد ذاتها بطولة خاصة لا تقبل القسمة على اثنين، وتعد مقياساً حقيقياً لشخصية الفريق وقدرته على حسم الألقاب في الأوقات الصعبة، وهو ما ينتظره جمهور الأهلي في الأمتار الأخيرة من سباق الدوري المشتعل





