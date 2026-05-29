عمرو مصطفى يحقق حضورًا لافتًا في ألبوم سمعوني الجديد

حقق الفنان والملحن عمرو مصطفى حضورًا لافتًا في ألبوم سمعوني الجديد، الذي طرحه الفنان محمد حماقي عبر يوتيوب ومنصات الاستماع المختلفة.

حقق الفنان والملحن عمرو مصطفى حضورًا لافتًا في ألبوم سمعوني الجديد، الذي طرحه الفنان محمد حماقي عبر يوتيوب ومنصات الاستماع المختلفة، بعدما شارك في 7 أغنيات دفعة واحدة، ليحصد النصيب الأكبر من تعاونات الألبوم.

جاء التعاون بين عمرو مصطفى ومحمد حماقي بعد أشهر طويلة من التحضيرات، حيث عملا على تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تجمع بين الطابع الرومانسي والإيقاعي، في محاولة لتقديم تجربة موسيقية مختلفة تلبي تطلعات جمهور حماقي الذي انتظر الألبوم لفترة طويلة. كانت البداية مع أغنية قالوا عني إيه، التي طُرحت قبل نحو أسبوع وحققت نجاحًا كبيرًا فور إطلاقها، حيث تصدرت تريند يوتيوب، ولا تزال تحافظ على مكانة متقدمة ضمن قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة.

شهد طرح الألبوم إطلاق 6 أغنيات جديدة من تعاون الثنائي، وهي: مشيتي، حلي حلي، بتسألوني، خلينا، حبيتك بحياتي، بالإضافة إلى أغنية سمعوني التي تحمل اسم الألبوم وتعد الأغنية الرئيسية فيه. تعاون عمرو مصطفى ومحمد حماقي في أغنيات الألبوم مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر ومصطفى ناصر وتامر حسين، بينما تولى التوزيع الموسيقي كل من أحمد إبراهيم وتوما وديفيد أمين وتميم





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عمرو مصطفى محمد حماقي سمعوني ألبوم جديد تعاون موسيقي

United States Latest News, United States Headlines