عمرو أديب ينتقد المبالغة في الاحتفاء بدفع الوزير كامل الوزير قيمة تذكرة المونوريل

تحليل لنقد الإعلامي عمرو أديب حول حالة الاحتفاء المبالغ فيها بقيام وزير النقل بشراء تذكرة للمونوريل، مع تسليط الضوء على أهمية المشروع القومي وتطوير النقل في مصر.

في حلقة حديثة من برنامجه الشهير الحكاية الذي يذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل حول الطريقة التي تعامل بها البعض مع خبر قيام الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري بشراء تذكرة لاستقلال المونوريل .

فقد بدأت القصة عندما صرح الوزير بأنه قام بدفع مبلغ 40 جنيهاً مقابل تذكرة تنقله من محطة المستثمرين إلى محطة الحي الحكومي في شرق النيل. وبالرغم من بساطة هذا الفعل، إلا أن هناك موجة من التفاعل والمبالغة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية، حيث تم تصوير الأمر وكأنه إنجاز تاريخي أو عمل بطولي غير مسبوق، وهو ما دفع عمرو أديب للتساؤل باستنكار عن الجدوى من هذا الاحتفاء المبالغ فيه.

يرى أديب أن قيام أي مسؤول، مهما علت رتبته أو منصبه، بدفع قيمة التذكرة هو أمر بديهي وطبيعي للغاية ولا ينبغي أن يتحول إلى مادة للمديح أو الضجيج الإعلامي. وأوضح في حديثه أن المواطن العادي يدفع التذكرة، والوزير يدفع التذكرة، وحتى رئيس الجمهورية من المفترض أن يدفع التذكرة إذا استقل وسيلة نقل عامة، مؤكداً أن هذا هو المسار الطبيعي للحياة والالتزام بالقانون والمواطنة.

وانتقد أديب ظاهرة المجاملات المفرطة التي تحاول إضفاء صبغة العظمة على أفعال هي في الأصل واجبات أساسية، مشيراً إلى أن دفع قيمة بسيطة للتذكرة ليس عملاً عظيماً بل هو التصرف السليم الذي يتوقعه الجميع من أي شخص يستخدم الخدمة، إلا في حالات المهام الرسمية التي قد تقتضي غير ذلك وفقاً للوائح المتبعة. ومن جانب آخر، حرص عمرو أديب على الفصل التام بين انتقاده لردود الفعل وبين تقديره الشخصي والمهني للشخصية والمنصب.

فقد أشاد بشكل واسع بالفريق كامل الوزير، واصفاً إياه بأنه جندي مجند لخدمة الوطن، ومؤكداً أنه يمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الملموسة في قطاع النقل والمواصلات التي غيرت وجه الحياة في العديد من المدن المصرية. وأكد أديب أن حب الوطن يتجلى في العمل الجاد والنتائج التي يراها المواطن على أرض الواقع، وليس في لفتات بسيطة مثل شراء تذكرة.

كما سلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمشروع المونوريل، معتبراً إياه نقلة نوعية في منظومة النقل الذكي في مصر، حيث يسهم بشكل مباشر في تخفيف الزحام المروري وتوفير الوقت والجهد للملايين من المواطنين الذين يتنقلون يومياً بين شرق النيل والمناطق الحيوية الأخرى في القاهرة الكبرى. وأضاف أديب أن مثل هذه المشاريع القومية الكبرى توفر على الدولة المصرية أعباءً مالية وإدارية كبيرة، ومن أهمها تقليل الاعتماد على المواكب الرسمية الضخمة التي كانت تصاحب تحركات الوزراء والمسؤولين، مما يقلل من تعطيل حركة المرور ويوفر في استهلاك الموارد العامة.

وأشار إلى أن المونوريل ليس مجرد وسيلة نقل جديدة بل هو جزء من رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية للدولة لعام 2030. وفي سياق متصل، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن تشغيل المونوريل أمام الجمهور في مرحلته الأولى كان خطوة مدروسة جاءت بعد عام كامل من التجارب الدقيقة والصارمة لضمان أعلى معايير الأمان والسلامة، مما يؤكد أن التركيز الأساسي يجب أن يكون على جودة الخدمة وكفاءة التشغيل بدلاً من التركيز على تفاصيل جانبية بسيطة.

وفي ختام تحليله، دعا عمرو أديب إلى ضرورة الارتقاء بمستوى النقد والمديح في الفضاء العام، بحيث يكون التقدير مبنياً على الإنجازات الفعلية والقيمة المضافة التي يقدمها المسؤول للمجتمع المصري. وأكد أن الدولة تسير في طريق التطوير الشامل، وأن مشاريع النقل الحديثة هي التي ستحدث الفارق الحقيقي في حياة الناس اليومية. إن الجدل الذي أثير حول تذكرة المونوريل يعكس حالة من التناقض في الوعي الجمعي، حيث يتم التركيز على القشور بدلاً من الجوهر.

ومع ذلك، يظل مشروع المونوريل رمزاً للإرادة المصرية في تحديث المرافق العامة، ويظل التفاني في العمل والنزاهة في الأداء هما المعيار الحقيقي للنجاح الذي يجب أن يُحتفى به، بعيداً عن المبالغات التي لا تخدم مصلحة العمل أو ترفع من قيمة الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع





