المقدم عمرو أديب يتقدم باعتذار رسمي للجمهور عن اللفظ الخارج عن أخلاقيات العمل الإعلامي الذي صدر خلال حلقة البرنامج التي استضافت الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل.

تقدم الإعلامي عمرو أديب ، مقدم البرنامج التلفزيوني، بعتذار رسمي وشديد للجمهور والجمهور المتابع، بعد صدور لفظ خارج عن أخلاقيات العمل الإعلامي خلال إحدى الحلقات التي استضاف فيها الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل. وقد جاء هذا الاعتذار بعد أن أثار الحدث حالة من الجدل والاستياء، مما دفع القائمين على البرنامج إلى اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الواقعة.

تفاصيل الواقعة والاعتذار الرسمي

وقد صرح عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه يتقدم باعتذاره الشخصي عن اللفظ الذي صدر عن الأستاذ عبد الحليم قنديل خلال حلقة الليلة، مؤكدًا أن هذا اللفظ لم يتفق تمامًا مع أخلاقيات المهنة الإعلامية المعتمدة. وأوضح أن الأمر حدث بشكل مباشر على الهواء، دون وجود مجال للتدخل المسبق لمنع إذاعته فور وقوعه، لكنه أكد على حرصه التام على الالتزام بالمعايير المهنية.

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وأكد مقدم البرنامج أنه قام بحذف اللفظ غير اللائق من جميع وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للبرنامج، وكذلك من نسخة الحلقة التي ستُعرض في الإعادة. وكانت هذه الخطوة تهدف إلى عدم وصول هذا المحتوى إلى الجمهور، وتجنبًا لدخول أي ألفاظ غير لائقة إلى البيوت عبر الشاشة، في ظل حساسية المحتوى الموجه لشرائح عمرية مختلفة.

التأكيد على المعايير المهنية والإعلامية

شدد عمرو أديب في بيانه على احترامه الكامل لأخلاقيات المهنة الإعلامية، مشددًا على أن فريق العمل كان حريصًا دائمًا على الالتزام بالمعايير التي تحكم الرسالة الإعلامية وتضمن سلامة المحتوى المقدم للجمهور. كما أعرب عن أسفه الشديد لكل من تعرض لسماع هذا اللفظ خارج السياق المهني، مطالبًا الجمهور بتقبل اعتذاره الشخصي عن هذا الإخلال غير المقصود.

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وأضاف أن كل أسف يدخل لفظ خارج إلى أي بيت، ولكن طبيعة البث المباشر تجعل من الصعب التحكم في كل كلمة تنطق دون تأخير زمني، مشيرًا إلى أن ما حدث كان استثناءً لا يمثل القاعدة الأخلاقية التي يتبعها البرنامج. وتأتي هذه الخطوات في إطار السعي الدائم للحفاظ على سمعة البرنامج ومكانته الإعلامية الرصينة بين المشاهدين.

ردود الفعل والإجراءات الوقائية المستقبلية

ويأتي هذا الاعتذار في سياق الحرص على تعزيز القيم المهنية والأخلاقية داخل المؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل التنافس الشريف على تقديم محتوى إيجابي ومفيد. وقد لفت الانتباه إلى أن التراجع السريع عن المحتوى غير اللائق يعتبر خطوة مسؤولة من قبل إدارة البرنامج، مما يعكس مستوى النضج المهني في التعامل مع الأخطاء الطارئة.

ويواصل البرنامج بث حلقاته مستفيدًا من الدروس المستفادة، مع التأكيد على أهمية مراقبة المحتوى بدقة أكبر لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. ويظل الالتزام بأخلاقيات المهنة هو الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه، خاصة أن التأثير الإعلامي واسع ويصل إلى قطاعات كبيرة من المجتمع.