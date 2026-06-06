الإعلامي عمرو أديب يتحدث عن ازدياد أعداد الكلاب الضالة وتكلفة علاج العض في مصر، بينما اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي يظهر لدعم المنتخب الوطني قبل المباراة الودية ضد البرازيل، والتي تعادل فيها الشوط الأول بهدف لكل فريق، واستعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.

تناولت التقارير الإخبارية مختلط من الموضوعات عبر لهاية العربية حلقة اليوم. حيث تحدث الإعلامي عمرو أديب عن مشكلة تزايد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع وتكلفة علاج حالات العض على الدولة، حيث أكد أن المشكلة تتزايد بشكل كبير وتشكل عبئًا ماليًا كبيرًا بسبب تكاليف العلاج والأدوية والمطاعيم.

وتحدث عن ضرورة وجود حلول جذرية لهذه المشكلة والتي تؤثر على سلامة المواطنين وتشوّه المنظر العام. وفي جانب رياضي، قدّم اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، المهاجم السابق للنادي الأهلي والمحترف في فريق كولومبوس كرو الأمريكي، رسالة دعم للمنتخب الوطني المصري خلال مباراته الودية ضد البرازيل. وظهر أبو علي في ملعب هانتينغتون بمدينة كليفلاند، حيث تواجد قرب غرفة اللاعبين ومدخل الملعب، مؤكدًا ارتباطه العاطفي بالنادي الأهلي والمنتخب المصري رغم fade away.

على صعيد المباراة، تعادل المنتخب المصري مع نظيره البرازيلي بهدف لكل منهما في الشوط الأول. افتتحت البرازيل التسجيل في الدقيقة السابعة عبر برونو جيمارايش بعد خطأ من مهند لاشين، whilst سجل مصطفى زيكو هدف التعادل في الدقيقة الحادية عشر مستفيدًا من تمريرة خاطئة من ماركينيوس. و笼罩 السيطرة البرازيلية على معظم فترات الشوط مع ضغط عالٍ على الدفاع المصري، لكن الحارس مصطفى شوبير تألق وضمن استقرار النتيجة. ويستعد المنتخب المصري لكأس العالم حيث يقع في المجموعة السابعة مع بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

سيفتتح مشواره في 15 يونيو ضد بلجيكا الساعة العاشرة مساءً، ثم يواجه نيوزيلندا في 22 يونيو الساعة الرابعة فجرًا، ويختتم دور المجموعات ضد إيران في 27 يونيو الساعة السادسة صباحًا





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