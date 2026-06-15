عمرو أديب يدعو منتخب مصر إلى الجرأة الهجومية قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026

تناولت تصريحات الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه 'الحكاية' على قناة MBC مصر تفاصيل المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026 ضد بلجيكا، حيث دعا اللاعبين إلى تقديم عرض هجومي قوي والتحلي بالثقة، مع التأكيد على أن الخبرات acquired بالأداء والتركيز، وليس بالأرقام فقط.

في إطار مناقشات حول مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026 ، أعرب الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه ' الحكاية ' على قناة MBC مصر عن تفاؤله بقدرة الفراعنة على تقديم أداء قوي أمام منتخب بلجيكا في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة السابعة.

并且 شدد على ضرورة التحلي بالشجاعة والجرأة، مشيرًا إلى أن اللاعبين يمتلكون خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية والعالمية مما يمكنهم من مجاراة المنافس. واستبعد أديب أن يكون الفارق في القيمة السوقية عائقًا، مؤكدًا أن المباريات تُحكم بالأداء والتركیز واستغلال الفرص،-wavein ..





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منتخب مصر كأس العالم 2026 بلجيكا عمرو أديب الحكاية

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