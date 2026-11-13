عمرو جمال يكشف عن مشاريعه السينمائية الجديدة في مهرجان القاهرة الـ47

الفنان عمرو جمال يشارك في الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي، ويؤكد استعداده للمغامرة في أفلام قصيرة، كما يكشف عن تفاصيل مسلسل الأمير مع أحمد عز.

أشاد الفنان عمرو جمال بفعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيراً إلى أن الجذب الأساسي له هو مشاهدة الأفلام التي لا تتاح له فرصة مشاهدتها في أماكن أخرى. وأعرب عن حبه للعمل مع صناع الأعمال الفنية من مختلف الثقافات والدول من خلال الحضور المكثف للندوات واللقاءات.

الشغف بالأفلام القصيرة والمنصات الرقمية

كشفت تصريحات عمرو جمال عن التزامه الحالي بالعمل على أكثر من مشروع لأفلام قصيرة بصفته كاتباً، مؤكداً حبه لهذا النوع من الأعمال. وأشار إلى أن انتشار الأفلام القصيرة عبر المنصات الإلكترونية وظهور منصات متخصصة ساهم في تكوين قاعدة جماهيرية خاصة بها، مما عزز دافعيه للمتابعة والإبداع في هذا المجال.

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وعن النجمات اللواتي يتمنى اصطحابهن معه على السجادة الحمراء من نجمات الزمن الجميل، اختار سعاد حسني، مؤكداً أنها السبب في حبه للسينما والتمثيل. كما أشار إلى أنه إذا أتيحت له فرصة المشاركة في فيلم بالأبيض والأسود، فسيتمنى الوقوف أمام النجمين عمر الشريف وأحمد مظهر.

تفاصيل مسلسل الأمير ونجومه العالميين

كشف عمرو جمال عن انتهائه من تصوير مسلسل "الأمير"، الذي يجمع بين نجوم عرب وعالميين مميزين. ويشارك في بطولة هذا العمل كل من أحمد عز وأمينة خليل، بالإضافة إلى النجم الإسباني بيدرو ألونسو، مما يرفع من التوقعات حيال جودة المنتج الفني وجذب اهتمام المتابعين العرب والأجانب على حد سواء.

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يذكر أن الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهدت عروضاً خاصة لأفلام عالمية، منها فيلم برلين، الذي حضره أبطاله، مما أضاف بعداً ثقافياً وإبداعياً مميزاً للفعاليات. كما شملت اللقطات تغطية كاملة لليوم الثالث من المهرجان، الذي شهد حضوراً إعلامياً وفنياً واسعاً.

تعكس مشاركة عمرو جمال ونجوم آخرين في هذا المهرجان العالمي التزايد الملحوظ في الاهتمام بالأعمال الفنية العربية التي تجمع بين الأصالة والعالمية. كما يبرز الدور المتنامي للأفلام القصيرة والأعمال الفنية الجديدة في جذب الشباب ومتابعي الثقافة السينمائية حول العالم.