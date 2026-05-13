عمرو الحديدي يحلل وضع النادي الأهلي ويطالب برحيل المدرب وإجراء ثورة في قائمة اللاعبين

تحليل نقدي مفصل من النجم السابق عمرو الحديدي يتناول فيه نقاط القوة والضعف في تشكيلة الأهلي الحالية ومطالباته بتغييرات إدارية وفنية واسعة لإعادة الهيبة للفريق.

أدلى نجم النادي الأهلي السابق عمرو الحديدي بتصريحات مثيرة للجدل ومفصلة خلال استضافته في برنامج ستاد المحور مع الإعلامي القدير خالد الغندور، حيث قدم قراءة تحليلية دقيقة للوضع الراهن داخل القلعة الحمراء.

واستهل الحديدي حديثه بالتطرق إلى النتائج الأخيرة للفريق، مشيراً إلى أن تحقيق الانتصار على غريمه التقليدي نادي الزمالك وكذلك الفوز على فريق إنبي، رغم أهميتهما المعنوية والفنية، إلا أنهما لا يمكن اعتبارهما مقياساً نهائياً أو كاملاً لنجاح الفريق في الموسم الحالي. وأوضح أن الحكم على مستوى أي فريق يتطلب استقراراً في الأداء على مدار فترة زمنية طويلة وليس مجرد انتصارات عابرة، ومع ذلك فقد أشار إلى أن شخصية الأهلي الحقيقية، تلك الشخصية التي تعود عليها الجمهور والمنافسون من إصرار وقتال، بدأت تظهر بوضوح خلال المباراتين الأخيرتين، مما يعطي مؤشراً على وجود بذرة من التحسن يمكن البناء عليها في المستقبل القريب.

وفي سياق متصل، لم يتردد الحديدي في توجيه نقد لاذع للجهاز الفني، حيث طالب صراحة برحيل المدرب ييس توروب عن قيادة الدفة الفنية للنادي الأهلي، معتبراً أن الرؤية الفنية الحالية لا تتماشى مع طموحات النادي. وأضاف أن هناك فجوة واضحة في الشخصية القيادية لبعض اللاعبين داخل الفريق، مؤكداً أن عدداً من العناصر الحالية لا يمتلكون شخصية لاعب الأهلي التي تتسم بالجرأة والقدرة على حسم المباريات الصعبة، وبناءً على ذلك، طالب الحديدي بضرورة اتخاذ قرارات شجاعة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة برحيل خمسة لاعبين لا يقدمون الإضافة المرجوة، وذلك لإفساح المجال لعناصر أكثر كفاءة والتزاماً.

كما تطرق إلى الأزمات المالية التي تحيط بعقد المدرب توروب، مشيراً إلى أن النادي يبحث حالياً عن حلول لإنهاء هذا المأزق المالي تمهيداً لإنهاء التعاقد معه بنهاية الموسم الحالي، في حين نفى النادي بشكل رسمي وجود أي مفاوضات حالية مع اللاعب أكرم توفيق للعودة في الصيف. وعلى صعيد تقييم اللاعبين، أشاد الحديدي بالمستويات المتصاعدة التي يقدمها طاهر محمد طاهر في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن تألقه لفت أنظار المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، الذي يضعه الآن تحت المراقبة الدقيقة لضمه للمنتخب الأول، خاصة وأن طاهر ظهر بمستوى فني وبدني عالٍ في آخر مباراتين فاق ما كان يقدمه حتى أثناء تواجده مع المنتخب الأولمبي.

كما خص بالذكر هادي رياض في خط الدفاع، واصفاً إياه بأنه صمام أمان يمنح الفريق حالة من الهدوء والاستقرار الدفاعي الضروري، وأثنى على حسين الشحات واصفاً إياه بأنه نموذج يحتذى به في إنكار الذات واللعب من أجل مصلحة الجماعة فوق أي اعتبار شخصي. وفي رؤية مستقبلية، دعا الحديدي إلى منح الفرصة للاعب عمرو الجزار، مؤكداً أنه يمتلك المقومات التي قد تجعله نسخة جديدة من الأسطورة وائل جمعة في المستقبل إذا ما حصل على الدعم الكافي.

وفي ختام تحليله، تناول الحديدي ملف الراحلين والعائدين، حيث انتقد محمد شكري لعدم تمسكه بفرصة العودة لبيته القديم، كما رأى أن ياسين مرعي لا يرتقي للمستوى الفني المطلوب لتمثيل النادي الأهلي. وشدد على ضرورة عودة محمد مجدي أفشة ومحمد عبدالله لتدعيم صفوف الفريق، معلناً في الوقت ذاته أن رحلة اللاعب الأجنبي أليو ديانج مع القلعة الحمراء قد انتهت فعلياً ولم يعد يقدم الإضافة المطلوبة، مقترحاً التعاقد مع اللاعب ماتا ماجاسا كبديل استراتيجي قوي.

كما لفت الانتباه إلى موهبة خالد عوض، ظهير طلائع الجيش، واصفاً إياه بأنه لاعب عصري يمتلك خصائص تكتيكية وبدنية تتماشى مع كرة القدم الحديثة، مما يجعله خياراً مثالياً للتعاقد معه لتدعيم مركز الظهير في النادي الأهلي





