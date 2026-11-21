أقام النجم عمرو دياب حفلاً غنائيًا كبيرًا في مدينة الشيخ زايد، جمع بين الحشود والجماهير، وسط حضور لافت لرموز الرياضة والإعلام في مصر.

في ليلة حافلة بالفرح والإثقال، احتضنت مدينة الشيخ زايد حفلاً غنائيًا ضخمًا أداره النجم عمرو دياب ، ليحول المكان إلى ساحة احتفالية كبرى تجذب الأضواء والانتباه. شهد الحفل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، حيث جمع بين الحشود الغفيرة من محبي الأغنية المصرية ونخبة من رموز المجتمع والرياضة والإعلام، مما جعله واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية في الفترة الأخيرة. استقبل الجمهور نجم الغناء بتفاؤل وإشادة، مما خلق أجواءً من الود والترابط الفني الذي يميز مسيرته الطويلة مع عشاق الموسيقى.

أجواء الحفل الغنائي في الشيخ زايد

بدأت السهرة الفنية بالنجم عمرو دياب وهو يقدم فقرته الغنائية على أنغام الأغنية الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وسط هتافات متواصلة وترحيب حار من الحضور الذي امتلأ به المكان. استمرت الحماسة في التصاعد مع تقديم باقة مختارة بعناية من أحدث وأشهر أغانيه، والتي حازت على إعجاب الجميع وأثارت الذكريات الجميلة. تضمنت قائمة الأغاني المميزة "خطفوني"، و"بابا"، و"أنت الحظ"، و"لولا البنات"، وهي عناوين استمع إليها الجمهور برد فعل عنيد ورددوها عن ظهر قلب، مما يؤكد عمق ارتباطه بالجمهور المصري والعربي.

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استعراض المسيرة الفنية عبر السنين

تنقل النجم عمرو دياب خلال الحفل بين محطات متعددة من مسيرته الغنائية الناجحة، لتقديم تجربة فنية متكاملة تروي قصة فنه. قدم عروضًا مباشرة لأغاني مثل "جيتلك"، و"شايف قمر"، و"وغلاوتك"، متناغمًا مع إيقاعات موسيقية دقيقة تعزز من جمال الأداء. ثم أخذ الجمهور في رحلة نوستالجية إلى الماضي من خلال تقديم ميدلي خاص، ضم أبرز أغانيه الكلاسيكية التي شكلت وجدان محبيه على مدار سنوات طويلة، مما أظهر تنوعه الفني وقدرته على ربط الأجيال المختلفة ببعضها البعض من خلال الموسيقى.

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حضور نجوم الرياضة والإعلام

شهد الحفل تواجدًا بارزًا ومميزًا لعدد من الشخصيات العامة التي أضفت عليه طابعًا خاصًا، حيث كان من بينهم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية الشهيرة. ضم الحضور كل من حازم إمام، وحسام غالي، وعماد متعب، الذين تواجدوا لدعم النجم عمرو دياب والإشادة بإنجازاته الفنية. كما شاركت في الفعالية الإعلامية سيف زاهر، الذي كان جزءًا من نخبة الحضور التي شكلت صورة مشرقة للتفاعل بين الفن والرياضة والإعلام في مصر.

ختام السهرة وأثر الحفل الجماهيري

في ختام السهرة الممتعة، قدم النجم عمرو دياب أغنية "وياه"، ليعطي إيذانًا باقتراب موعد انتهاء الاحتفالات الموسيقية الممتعة. ثم سدّ الستار على الليلة بأغنية "شكرا من هنا لبكرة"، لتبقى كلماتها معلقة في الأجواء كرسالة شكر وتقدير من النجم لجمهوره الوفي. أكد الحفل مجدداً قدرة عمرو دياب الفريدة على توحيد مختلف الأجيال حول موسيقاه، مما يثبت تربعه على قمة الحفلات الجماهيرية وقدرته على خلق لحظات لا تُنسى.