عمرو الحديدي يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي ويؤكد افتقاد الفريق للروح القتالية

تحليل شامل لتصريحات نجم الأهلي السابق عمرو الحديدي حول أزمة الروح في القلعة الحمراء، وتوقعاته لمواجهات الدوري المصري الحاسمة ومستقبل الجهاز الفني.

شدد نجم النادي الأهلي السابق، عمرو الحديدي ، على ضرورة أن يستعيد لاعبو الفريق الأول ل كرة القدم روح القتال والإصرار المعهود عن النادي الأهلي ، خاصة في ظل المرحلة الحرجة والحاسمة التي يمر بها الفريق في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز. وفي حوار مطول مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أوضح الحديدي أن الفترة الحالية لا تتحمل أي تهاون، مشيراً إلى أن مصير الفريق أصبح بأيدي اللاعبين في أرض الملعب، بعيداً عن حسابات الجهاز الفني الذي يبدو أنه بصدد الرحيل.

وأكد الحديدي أن الفريق يفتقد حالياً إلى الروح الجماعية التي كانت دائماً السلاح الأقوى للأهلي في حسم المباريات الكبرى والبطولات، موضحاً أن التحدي ليس فنياً فحسب، بل هو تحدٍ معنوي في المقام الأول. وفيما يخص القرارات الفنية الأخيرة التي اتخذها المدير الفني ييس توروب بمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد المباراة الودية أمام فريق زد، دافع الحديدي عن هذا القرار مشيراً إلى أنه يهدف في الأساس إلى تخفيف الضغط النفسي المتراكم على اللاعبين وليس لإراحتهم بدنياً فحسب. وأضاف أن اللاعبين يمرون بضغوطات ذهنية هائلة، وأن توفير هذه المساحة من الراحة يعد خطوة ذكية لإعادة شحن الطاقات الذهنية قبل الدخول في معترك المباريات المتبقية في جدول الدوري. واعتبر الحديدي أن الدعم النفسي في هذا التوقيت يتفوق في أهميته على التدريبات البدنية المكثفة، خاصة أن اللاعبين يحتاجون لاستعادة ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على تحقيق الفوز في المواجهات الصعبة القادمة أمام فرق المقدمة. وفي سياق آخر، تطرق الحديث إلى التوقعات المتعلقة بقمة الكرة المصرية بين فريقي الزمالك وبيراميدز، حيث توقع الحديدي أن تكون الغلبة لصالح نادي الزمالك، مستنداً في رؤيته إلى متغيرات شكل المنافسة في المربع الذهبي. وأكد في الوقت ذاته أن تركيز لاعبي الأهلي يجب أن ينصب بالكامل على حصد النقاط في مبارياتهم المباشرة بغض النظر عن نتائج المنافسين، معتبراً أن الفوز على المنافسين المباشرين مثل بيراميدز والزمالك هو الغاية الأسمى التي تمنح الفريق التفوق المعنوي والرياضي في ختام الموسم. واختتم الحديدي حديثه بالتأكيد على أن الحافز المالي للاعبين مهم ومطلوب، ولكن يظل الحافز الأكبر هو استشعار المسؤولية تجاه شعار النادي وجماهيره التي لا تقبل بأقل من الأداء القوي والقتال حتى اللحظة الأخيرة من عمر المباراة، مشدداً على أن روح الفانلة الحمراء هي العامل الحاسم الذي ينقص الفريق حالياً لاستعادة التوازن والسيطرة على مقاليد الأمور في الدوري





النادي الأهلي الدوري المصري عمرو الحديدي كرة القدم الزمالك وبيراميدز

