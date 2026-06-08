عمرو أديب يتحدث عن قوة دول الخليج الدفاعية ويحذر من الفراغ الاستراتيجي في المنطقة

تناول برنامج الإعلامي عمرو أديب قدرة دول الخليج على الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الإيرانية، مؤكداً أن هذه الدول تمتلك قدرات دفاعية قوية وثبتت ذلك بالتصدي لكثرة من الصواريخ. كما حذر من ترك فراغ استراتيجي في المنطقة، وندّد بالعبث الإيراني والإسرائيلي، مؤكداً أن صمت العرب قد يؤدي إلى نتائج سلبية.

الإعلامي عمرو أديب يسلط الضوء على قدرات الدفاع الذاتي ل دول الخليج في مواجهة الهجمات الإيرانية ، مشيراً إلى أن هذه الدول أثبتت قوة دفاعية كبيرة عقب صدها عددا هائلا من الصواريخ الإيرانية.

ويؤكد أديب أن حديثه لا يمثل دعوة لحرب عربية إسرائيلية، بل هو نداء لألا تترك الدول العربية فراغاً استراتيجياً في المنطقة أمام ما وصفه بالعبث الإيراني والإسرائيلي، محذراً من استمرار الصمت قد يقود إلى نتائج غير جيدة. كما يلفت إلى أن هناك أقاويل حول عمليات من دول خليجية ضد إيران مما يدل on امتلاكها عناصر قوة مؤثرة.

من ناحية أخرى، يبرز التقرير توقعات الأرصاد الجوية ليوم غد حيث تشهد معظم الأنحاء طقساً شديد الحرارة، مع تسجيل القاهرة درجة حرارة قصوى تبلغ 37 درجة مئوية.fläche في تطور آخر، كشفت تفاصيل ضبط المذيعة جولي أمين محاولتها نقل ملكية تسع سيارات من ممتلكات رجل الأعمال صبري نخنوخ.elnour أما محافظ القاهرة فأعلن عن إعادة هيكلة هيئة النقل العام، مما أدى إلى توفير 36 مليون جنيه، بالإضافة إلى قرار مجاني الركوب لمن تجاوزوا سن السبعين. في سياق منفصل، أبدى الخبير الاقتصادي مدحت نافي رأيه بشأن الدعم النقدي، قائلاً إنه أكثر كفاءة لكنه يحتاج إلى مراجعة وتعويض المستفيدين عن ارتفاع التضخم.

تتضمن القضايا الرئيسية في هذا التقرير: الت développements الدفاعية لدول الخليج، التحذيرات من الفراغ الاستراتيجي في المنطقة، التغيرات المناخية وموجة الحر، قضايا الفساد ومحاولات التملّك غير القانوني، إعادة هيكلة هيئات النقل ومكاسبها المالية، سياسات الدعم النقدي وتأثير التضخم





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