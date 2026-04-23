عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله الجديد "الفرنساوي" وسط حضور مكثف

احتفلت منصة يانجو بلاي بالعرض الخاص لمسلسل "الفرنساوي" للنجم عمرو يوسف في القاهرة، بحضور نجوم الفن والإعلام. المسلسل يعرض غداً على يانجو بلاي وقنوات STC السعودية، ويقدم عمرو يوسف دور المحامي لأول مرة.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة ليلة احتفالية مبهرة باستقبال العرض الخاص لل مسلسل الجديد والمثير " الفرنساوي "، والذي يخوض به النجم عمرو يوسف تجربة درامية مختلفة ومميزة. أقيم الحفل الفخم برعاية منصة يانجو بلاي في أحد أفخم فنادق وسط القاهرة، وسط حضور لافت للنظر من وسائل الإعلام المختلفة ونجوم الفن والمشاهير.

وقد عبر النجم عمرو يوسف عن سعادته البالغة بهذا العمل الجديد، مؤكداً أنه يمثل تحدياً كبيراً له، خاصةً وأنه يقدم شخصية المحامي لأول مرة في مسيرته الفنية الحافلة. وشارك في الاحتفال كل من المنتج وسام سيف الإسلام، والمخرج والمؤلف الموهوب آدم عبد الغفار، بالإضافة إلى نخبة من نجوم المسلسل الذين أضفوا بريقاً خاصاً على الحفل، وهم جمال سليمان، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، ودنا الأشقر، وسامي الشيخ، وأحمد بهاء، وأحمد فؤاد سليم، وإنجي كيوان، وعائشة بن أحمد.

كما حضر ممثلون عن منصة يانجو، وهم ميسم عزام، وجو الخوند، ويوسف زين الدين، تعبيراً عن دعمهم الكامل للمسلسل. من المقرر أن ينطلق عرض المسلسل غداً الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر منصة يانجو بلاي، ليتاح للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بهذه القصة المشوقة. وقد أعلنت قنوات STC السعودية بشكل مفاجئ عن عرض المسلسل أيضاً عبر شاشتها، وهو ما أثار حماس الجمهور السعودي وعشاق النجم عمرو يوسف في المملكة.

هذا العرض المزدوج يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المنتجون والمنصات للمسلسل، وتوقعهم بتحقيق نجاح واسع. يجسد عمرو يوسف في "الفرنساوي" شخصية خالد مشير، وهو محامٍ يتمتع بذكاء حاد وقدرة فائقة على استغلال الثغرات القانونية، مما يجعله قادراً على التعامل مع القضايا المعقدة والمواقف الصعبة. المسلسل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، الذي يشتهر بأسلوبه المتميز في تقديم القصص الاجتماعية والدرامية.

كما أن إنتاج شركة كايرو فيلمز، بقيادة وسام سيف الإسلام، يضمن تقديم عمل فني عالي الجودة من حيث الإخراج والتمثيل والتصوير والموسيقى.

"الفرنساوي" ليس مجرد مسلسل درامي، بل هو عمل فني متكامل يجمع بين الإثارة والتشويق والدراما الاجتماعية، ويسلط الضوء على قضايا مهمة تتعلق بالعدالة والقانون والمجتمع. المسلسل يشارك فيه إلى جانب عمرو يوسف كوكبة من النجوم البارزين، منهم جمال سليمان الذي يضيف خبرته الكبيرة للعمل، وسوسن بدر التي تجسد دوراً محورياً في الأحداث، وسامي الشيخ الذي يمثل عنصراً أساسياً في القصة. كما تساهم إنجي كيوان ودنا الأشقر بأدوار مميزة تضفي على المسلسل المزيد من الجاذبية.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد كضيوف شرف، مما يضيف قيمة فنية إضافية للمسلسل. المسلسل يتكون من عشر حلقات، مما يتيح للمؤلف والمخرج فرصة تقديم قصة متكاملة وشخصيات متعمقة. ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وأن يحظى بإعجاب الجمهور العربي، نظراً لما يتمتع به من عناصر جذب قوية وفريق عمل متميز





