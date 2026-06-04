عمرو دياب يواصل حصد الأرقام القياسية ويطلق أغنية جديدة لدعم منتخب مصر

النجم عمرو دياب يتصدر التريند بعد إطلاق أغنيته 'انت تقدر' ضمن حملة دعائية لدعم منتخب مصر في كأس العالم، مع استمراره في تحقيق إنجازات record-breaking في القوائم الموسيقية العربية والعالمية.

تصدر الفنان عمرو دياب التريندات بعد أقل من ساعة من طرح أغنيته الجديدة ' انت تقدر ' عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الأغنية كجزء من الحملة الدعائية لإحدى الشركات التي تهدف إلى دعم منتخب مصر قبل مشاركته في كأس العالم المقررة في منتصف الشهر الجاري.

ويواصل عمرو دياب كتابة تاريخ جديد في عالم الموسيقى العربية، حيث حافظ على صدارة قائمة Billboard Arabia Artist 100 للأسبوع الثالث والستين على التوالي، محققًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق لأي فنان عربي. هذا الإنجاز الاستثنائي يؤكد المكانة التاريخية التي يحتلها دياب في الساحة الغنائية العربية، وقدرته المستمرة على الحفاظ على قاعدة جماهيرية واسعة وهيمنة قوية على منصات الاستماع والمشاهدة، رغم المنافسة الشديدة وتغير اتجاهات الموسيقى عبر السنوات.

وتعتمد قائمة Billboard Arabia Artist 100 على قياس الأداء الرقمي للفنانين في المنطقة العربية، من خلال معايير مثل نسبة الاستماع والمشاهدات والتفاعل عبر المنصات الموسيقية والرقمية المختلفة، مما يعكس التأثير الحقيقي governing شعبية كل فنان. على الصعيد العالمي، صعد عمرو دياب إلى المركز 151 في قائمة Global Digital Artist Ranking التي يصدرها موقع Kworb، ليصبح بذلك أعلى فنان عربي مرتبة في هذه القائمة، متجاوزًا عددًا من أبرز النجوم العالميين مثل مالوما وبيلاongo وإيمينم.

一边歌続き-aside من جهة أخرى، تواصل أغاني عمرو دياب تحقيق أرقام مشاهدة عالية على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، حيث بلغت مشاهدات أغنيته 'بابا' التي صدرت الصيف الماضي ضمن ألبوم 'ابتدينا' حوالي 286 مليون مشاهدة حتى الآن. كما يعمل دياب حاليًا على تحضير ألبومه الجديد المتوقع إصداره هذا الصيف





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