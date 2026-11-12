عمرو سلامة يدافع عن مكافحة قرصنة المحتوى ويكشف أزمات الصناعة

أكد المخرج عمرو سلامة أن القرصنة انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، وكشف أن نصف العاملين في الصناعة بلا عمل. استعرض نقاطا حول تأثير القرصنة وأجور الفنانين ودور المنصات الرقمية.

أعاد المخرج عمرو سلامة لفت الأنظار إلى حجم الأزمة التي تعاني منها صناعة المحتوى الفني في مصر، من خلال التصريح المفصل الذي نشره الخميس الماضي على منصته عبر فيسبوك. جاء هذا التصريح ردا على الجدل الحاد الذي أثارته اقتراحاته السابقة الرامية إلى حجب خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت غير القانونية، المعروفة اختصارا بـ IPTV ، والتي كانت قد واجهت انتقادات واسعة من قطاعات كبيرة من الجمهور.

توضيح رؤية سلامة بشأن حقوق الملكية الفكرية

استهل عمرو سلامة منشوره الطويل بالتأكيد على احترامه الكامل لحق كل من يختلف معه في الرأي، مشيرا إلى أن النقد البناء واجب، لكنه لفت الانتباه إلى أن بعض الانتقادات جاءت بناء على أحكام سطحية وعدم إدراك كامل لتفاصيل الأزمة. وأوضح المخرج المصري أن طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي القصيرة لا تسمح بطرح كافة الأبعاد المعقدة للمشكلة، لذا قدم شرحا مفصلا عبر عشر نقاط رئيسية توضح سبب تمسكه بحظر هذه الخدمات غير الشرعية. وأشار سلامة إلى أن مشاهدة الأعمال الفنية دون تعويض مالي أصحابها يعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الملكية الفكرية التي كفلتها القوانين الدولية والمحلية.

Also read إيطاليا تصعق فرنسا بثلاثية وتنتزع صدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية

تحدث سلامة عن مبدأ العدالة في توزيع الفنون، مؤكدا أن كل مبدع يمتلك الحق الكامل في اختيار الطريقة العادلة لبيع وتوزيع إنتاجه الفني. وشدد على أن عدم إعجاب الجمهور بأحد الأعمال لا يشكل مبررا قانونيا أو أخلاقيا لسرقة هذا العمل أو مشاهدته عبر قنوات قرصنة، معتبرا أن الخيار الأنبل هو مقاطعة المحتوى أو تجاهله بدلا من سرقة حقوق منتجه.

واقع العاملين في الصناعة وحجم الخسائر المادية

رد عمرو سلامة على الحجج التي تستخدم شيوع ممارسة القرصنة بين الجمهور كذريعة للتعاطف معها، مؤكدا أن شيوع الخطأ لا يحوله إلى صواب، وأن المساءلة الأخلاقية تبقى قائمة بغض النظر عن انتشار الظاهرة. ولفت إلى أن التبرير بالعادة الاجتماعية لا ينفي المسؤولية الشخصية تجاه حقوق الفنانين والمبدعين الذين يكرسون أوقاتهم لخدمة الجمهور.

Advertisement

فيما يخص الحديث عن التفاوت في الأجور، كشف عمرو سلامة أن أصحاب الرواتب المرتفعة للغاية لا يمثلون سوى واحد في المئة من إجمالي العاملين في المهنة الفنية. وأشار إلى أن ما لا يقل عن سبعة وسبعين في المئة من العاملين في هذا القطاع يعانون من ضغوط مادية شديدة، مما يحد من قدراتهم الإبداعية ويؤثر على استقرارهم المعيشي.

وذكر المخرج حالات مؤلمة لفنانين من الصفوف الثانية والثالثة اضطرروا لمغادرة الحياة الفنية تماما لأنهم لم يستطعوا تحمل تكاليف علاجهم أو ترك مدخرات لأسرهم بعد وفاتهم. وأضاف أن نصف العاملين في صناعة السينما والدراما على الأقل يواجهون البطالة حالياً، مما ينعكس سلبا على ظروف أسرهم وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر.

تحديات الإنتاج والفساد ومستقبل المنصات

تطرق عمرو سلامة إلى الانتقادات التي تصف الوسط الفني بأنه مسرح للفساد والشللية والاحتكار، معتبرا أن هذه المشكلات موجودة بالفعل منذ سنوات طويلة. لكنه أكد أنها ليست السبب الجوهري الوحيد للأزمة الحالية التي تمر بها الصناعة، والتي تتجاوز هذه السلبيات لتشمل تحديات سوقية أعمق وأكبر خطرا على استدامة القطاع.

دافع سلامة عن مستوى الجودة في الإنتاج الفني، رافضا تعميم الحكم على الصناعة بأنها لا تقدم أعمالا ذات قيمة. وأشار إلى أن كل عام يشهد صدور فيلمين أو ثلاثة أفلام تحظى بتقدير نقدي محلي ودولي عالٍ، إلا أنها تفشل في تحقيق إيرادات توزيعية مجزية للمنتجين بسبب ظاهرة القرصنة الواسعة.

Advertisement

في نقطة تتعلق بتكلفة الاشتراكات الرقمية، علق سلامة على تشبيهه السابق لثمن الاشتراك بثمن ساندوتشين من الفول، مبينا أن زيادة قاعدة المشتركين القانونيين يمكن أن تخفض قيمة الاشتراك شهريا. وأوضح أن هذا الخفض يحقق مكاسب اقتصادية طويلة الأجل للمنصات الرقمية ويدعم استمراريتها، على عكس نموذج القرصنة الذي لا يدر دخلا مستداما.

اعتراف بممارسات الماضي ودعوة للنقاش الموضوعي

أعترف عمرو سلامة بأنه استفاد في بداياته المهنية من مشاهدة أفلام مقرصنة وقراءة كتب غير قانونية، نظراً لندرة البدائل القانونية المتاحة وقتها. ومع ذلك، أكد أن هذا الاعتراف الشخصي لا ينفي خطأ الممارسة أبدا، وأنه يرى في الوقت الحاضر أن توقف الجمهور عن القرصنة هو الشرط الأساسي لتحسين حالة الصناعة.

وختما، دعا المخرج عمرو سلامة الجمهور إلى مناقشة أزمة صناعة المحتوى بشكل موضوعي وعقلاني، بعيدا عن الهجمات الشخصية أو المشاحنات العاطفية. reiterating his respect for public opinion while insisting on the necessity of protecting the intellectual rights of creators to ensure a sustainable future for Egyptian art and cinema.