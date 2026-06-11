عمر القاضي بطل من ذهب وسيرة في التضحية والفداء

استعراض لبطولات الشهيد عمر القاضي وتفاصيل استشهاده في شمال سيناء دفاعاً عن الوطن، وتسليط الضوء على رسالته الأخيرة وتكريم الدولة لذكراه.

تتجلى معاني البطولة في أسمى صورها عندما يقف شاب في مقتبل العمر ليواجه الموت بابتسامة وثبات، مؤمناً بأن حماية تراب الوطن هي أسمى غاية يمكن أن يحققها الإنسان في حياته.

في هذا السياق، تبرز سيرة الشهيد عمر القاضي، ذلك الضابط الشاب الذي لم يسعَ يوماً وراء الأضواء أو الشهرة الزائفة، بل اختار أن يكون في الصفوف الأولى حيث يكمن الخطر الحقيقي، مدركاً أن التضحية بالروح في سبيل العلم والوطن هي الشرف الذي لا يضاهيه شرف. لقد جاءت تضحياته في توقيت مفصلي من تاريخ مصر الحديث، تزامناً مع ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة التي أعادت للدولة هيبتها وفتحت الباب أمام معركة شرسة ضد موجات الإرهاب الأسود التي حاولت النيل من استقرار البلاد، حيث وقف رجال الجيش والشرطة سداً منيعاً أمام مخططات الفوضى والهدم، وكان عمر القاضي واحداً من هؤلاء الأبطال الذين سطروا بدمائهم ملاحم النصر والكرامة.

في صباح الخامس من يونيو لعام ألفين وتسعة عشر، وبينما كان ملايين المصريين يستعدون لأداء صلاة عيد الفطر وتبادل التهاني في أجواء من الفرح والسرور، كان الشهيد عمر القاضي مرابطاً في موقعه داخل الارتكاز الأمني المعروف ببطل أربعة عشر في شمال سيناء. لم يكن العيد بالنسبة له مجرد إجازة، بل كان تكليفاً باليقظة والحذر لحماية زملائه وأهله. ومع انطلاق تكبيرات العيد، شن عناصر تكفيرية غادرة هجوماً عنيفاً على الارتكاز في محاولة يائسة لاقتحامه والسيطرة عليه.

في تلك اللحظات العصيبة، أظهر عمر القاضي شجاعة منقطعة النظير، حيث تصدى للهجوم بكل ثبات، وخاض معركة بطولية حتى اللحظات الأخيرة من حياته. رفض التراجع أو ترك موقعه رغم شراسة النيران، واستطاع بفضل مهارته وإيمانه أن يقضي على أربعة من العناصر الإرهابية، محولاً محاولة الغدر إلى هزيمة نكراء للمعتدين.

إن اللحظة التي ستبقى محفورة في ذاكرة كل من سمعها هي تلك الكلمات التي دوى بها صوت الشهيد عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية في لحظاته الأخيرة، حين قال: قولوا لأمي ابنك مات راجل. هذه الكلمات لم تكن مجرد رسالة وداع، بل كانت إعلاناً عن انتصار الإرادة على الخوف، وتجسيداً لعقيدة المقاتل الذي يدرك أن الشهادة هي أسمى درجات الارتقاء. لقد أوصى زملاءه بالتمسك بالكمين ومواصلة القتال مهما كانت التضحيات، ليكون بذلك قدوة في الانتماء والفداء.

رحل عمر وهو في الرابعة والعشرين من عمره، تاركاً خلفه سيرة عطرة ووصية لوالدته وأسرته بأن لا يحزنوا على فراقه، فقد كان قلبه مهيأً للقاء والده الذي رحل قبل سنوات، وكأنه كان ينتظر هذه اللحظة ليرتقي شهيداً في سبيل الله والوطن. لم تنتهِ حكاية عمر القاضي باستشهاده، بل تحول إلى رمز وطني ملهم للأجيال القادمة.

فقد تقديراً لتضحياته، قررت هيئة قضايا الدولة تكريم أسرته ومنحها العضوية الشرفية في أنديتها، كما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم والدة الشهيد في حفل تخريج دفعة كلية الشرطة لعام ألفين وتسعة عشر، وأطلق اسم الشهيد عمر القاضي على تلك الدفعة تخليداً لذكراه. إن هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للرجال الذين بذلوا أرواحهم رخيصة من أجل أن يعيش الآخرون في أمان.

يبقى عمر القاضي نموذجاً للشاب المصري المخلص الذي آمن بأن الواجب لا يعرف العطلات، وبأن الوطن يستحق كل تضحية، لتظل قصته تروى كواحدة من أنصع صفحات الفداء في تاريخ مصر المعاصر، شاهدة على أن دماء الشهداء هي التي ترسم طريق النصر والاستقرار





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